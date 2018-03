Siria | 30 morti in raid aerei su Ghuta

Siria - attacchi a Ghouta : almeno 30 morti : 11.51 Continua l'offensiva delle forze di Damasco nell'enclave ribelle di Ghouta orientale.Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani, almeno 30 civili sono stati uccisi stamane dai raid aerei sulla località di Zamalka. Non è chiaro se i raid sono stati condotti dalle forze del regime o da quelle russe. E violenti combattimenti si registrano ad Afrin, dove le forze curde resistono all'offensiva dei turchi. Da mercoledì sera più di ...

Siria ancora raid su Ghouta - Ong : 100 morti : Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l’allarme: “Famiglie in fuga ma l’assedio prosegue” Continua a leggere L'articolo Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti proviene da NewsGo.

Siria - strage di civili nella Ghouta e ad Afrin : oltre cento morti. L’immagine dell’esodo : un bimbo in valigia : È finito l’assedio di Aleppo, ma nella regione della Ghuta orientale (enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli) e ad Afrin (enclave curdo-Siriana) l’assedio contro i civili continua. Soltanto oggi sotto le bombe del regime di Assad, della Russia e della Turchia sono state uccise oltre cento persone. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), 64 persone hanno perso la vita nella Ghuta ...

Cinquecentomila morti in sette anni di guerra - ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik : Sami (14 anni), viene dalla città di Dera'a, in Siria meridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sono morti e un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi nei sette anni di guerra in Siria: 12 marzo 2011-12 ...

Siria - mille civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Siria - si arrende anche l’Onu : “Mille morti in 20 giorni - corpi in putrefazione negli edifici” : Sajjad Malik, il rappresentante in Siria dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrato con un convoglio nella Ghouta orientale e ha descritto la drammatica situazione umanitaria degli abitanti intrappolati nell'enclave ribelle. Dal 18 febbraio sono oltre 1.000 i morti. Intanto i primi jihadisti hanno cominciato ad abbandonare la zona.Continua a leggere

Siria : si schianta aereo militare russo - 32 morti : ANSAmed, - MOSCA, 6 MAR - Un aereo militare russo Antonov An-26 si è schiantato in fase di atterraggio presso la base Siriana di Khmeimim in seguito - stando al ministero della Difesa - a un "guasto ...

Siria : Onu - decine di morti in raid Russia e Coalizione Usa : ROMA - Nei mesi scorsi la Russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in attacchi nel Ghuta ...

Un aereo russo si è schiantato in Siria - si contano già 32 morti : Il ministro della difesa ha annunciato che un areo cargo russo si è schiantato in # Siria uccidendo i 26 passeggeri ed i sei membri dell'equipaggio che erano a bordo. L'areo russo An-26 è caduto al ...

