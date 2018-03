Sim Sala Bim! Ballando con le Stelle rincorre ‘magicamente’ C’è Posta per Te

Milano : De Corato - in giunta enneSimo schiaffo a Pd di Sala : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Sala va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd". E' il parere di Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura

Milano : De Corato - in giunta enneSimo schiaffo a Pd di Sala : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “Sala va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd”. E’ il parere di Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura Galimberti come assessore all’Educazione. “Un tecnico, ed è l’ultimo di una lunga serie di schiaffi ...

Aeroporto - il Consiglio Comunale di Marsala vuole risposte chiare; seduta straordinaria aperta per il 19 marzo prosSimo : La decisione di Ryanair di lasciare la base di Birgi, non è certamente un fatto improvviso, ma la conseguenza di una fallimentare gestione da parte della politica e dei soggetti istituzionali ...

Jennifer Lawrence nuda in Red Sparrow/ L'ultima volta in sala nel criticatisSimo Mother! di Darren Aronofsky : Jennifer Lawrence nuda in Red Sparrow: l'attrice svela come sia riuscita a superare il trauma delle foto private rubate. Il film nelle sale italiane dal prossimo 1° marzo.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:07:00 GMT)

Sala Stampa live dallo Stadio Nicola De Simone. La voce dei protagonisti della partita - Magazine Pragma : Il Siracusa ha battuto il Monopoli per 3-0, ecco le dichiarazioni dei protagonisti in conferenza Stampa, raccolte da Gianluca Apicella. Giuseppe Scienza , Allenatore Monopoli, : ' Il Siracusa è stato ottimo, molti demeriti nostri, il Siracusa ha meritato la vittoria. Non siamo stati reattivi e poco incisivi. La squadra ha voglia di fare bene ...

Il World Press Photo torna a Bari - in mostra nella sala Murat le 150 immagini Simbolo del 2017 : torna a Bari World Press Photo, il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo. Allestita in un centinaio di sedi in 45 Paesi, l'esposizione World Press Photo sarà ospitata per il quinto anno ...

“Mio Dio… la sua pancia”. È incinta e si ritrova piena di lividi assurdi. I medici la visitano - sono preoccupatisSimi e quando arrivano in sala parto restano senza parole : “Signora - guardi qui…” : Il desiderio di avere dei bambini per molte coppie è grande, ma non sempre questa volontà si traduce in realtà. Guillermina Garcia e suo marito, Fernando, vivono negli Stati Uniti, avevano già una figlia, Julieta, e non riuscivano a darle un fratellino. Così la donna ha deciso di sottoporsi ad alcune cure per la fertilità. Alla fine è rimasta incinta e la felicità era alle stelle. I due coniugi sapevano perfettamente che c’erano molte ...

Fiorello in collegamento (con la Pausini) : "Chi condurrà l'anno prosSimo? Si sta pensando al Papa e Melania Trump. Ci sono politici in sala?" : La prima superospite della finale del festival di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono."Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a ...

Migranti - Tari salatisSima per chi li ospita : il comune nel Milanese dice sì : A Turbigo coefficienti aumentati come per le mense. Il sindaco del centrodestra: "No agli sprechi miliardari per la gestione incontrollata dei flussi"

Marsala - MasSimo Graffeo ringrazia per il grande successo del suo spettacolo sulla Shoah : Sono stati giorni intensi, ricchi di passione di entusiasmo, in quattro appuntamenti due mattine con gli studenti delle scuole superiori della città e due rappresentazioni serali, con il pubblico ...

Sim Sala Bim - Berlusconi piace al mondo : Chi non ricorda il marchio di unfit , incapace, inadeguato, sulla copertina della bibbia dell'Economia, l' Economist , sull'allora capo del governo italiano? Bene, nell'anno di grazia 2018, lo stesso ...

Milano - elezioni 2018 - Sala su Renzi : «Scelta la truppa dei fedelisSimi». Duro Gori : «Si è pasticciato molto» : «Si è premiata la fedeltà al segretario», dice il primo. «Si è pasticciato molto», aggiunge il secondo.Il malumore per una volta nasce dal vertice e non dalla base. Perché a protestare contro le ...

Beppe Sala attacca Renzi : "Si è fatto la sua truppa di fedelisSimi" : Se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per sé' . In definitiva, secondo Sala, Renzi cadrebbe comunque in piedi, considerato che si è plasmato il Pd a sua immagine somiglianza così ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’azzurro Simon Maurberger trionfa nello slalom notturno di Chamonix. Quarto Tommaso Sala : Simon Maurberger ha trionfato nello slalom notturno di Chamonix, valido per la Coppa Europa. L’azzurro ha chiuso la prova con il tempo totale di 1’33″08, risalendo dal terzo posto della prima manche fino alla vittoria, ottenuta di un soffio, precedendo il tedesco Sebastian Holzmann di soli 12 centesimi. Per Maurberger si tratta del secondo trionfo nel circuito continentale. Sul terzo gradino del podio c’è invece lo ...