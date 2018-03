Silvio Berlusconi | Bruno Vespa lo avverte | ' Se rompi con Salvini | migrazione di forzisti

Silvio Berlusconi - il retroscena : quell'incontro Letta-Guerini - presi i contatti con il Pd : Telefoni infuocati tra i vari dirigenti dei partiti: la giostra è partita, compresa quella degli equivoci. Per esempio, Matteo Salvini parla con il reggente del Pd, e subito Gianni Letta chiama Luca ...

Silvio Berlusconi e quella frase al vertice del centrodestra : 'Certo che quel Luigi Di Maio è bravo' : Lui nega, ma Silvio Berlusconi , in privato e col suo entourage, non esclude di poter negoziare con il M5s e Luigi Di Maio . L'obiettivo primario del Cavaliere e di Forza Italia, è cosa nota, è ...

Giorgia Meloni - il brutto sospetto sull'inciucio : 'Ora capisco perché Silvio Berlusconi...' : Nel centrodestra, ora, è il momento dei sospetti. Chi si vuole alleare con chi? Matteo Salvini davvero mira all'intesa col M5s? E Silvio Berlusconi , anche lui nonostante le smentite è attratto dai ...

Vittorio Feltri durissimo con Silvio Berlusconi : 'Chi è davvero. Mi aspetto ogni tipo di nefandezza - ma questa...' : Silvio Berlusconi, che ha impostato la campagna elettorale di Forza Italia contro il Movimento 5 Stelle, giudicandolo una iattura, all'improvviso, visto il risultato delle urne, ha fatto marcia ...

Silvio Berlusconi - retroscena terremoto : furibondo con Ghedini - il documento che ha sfasciato Forza Italia : Quando Silvio Berlusconi ha messo gli occhi sulla lista degli eletti di Forza Italia , sarebbe diventato 'furibondo', così come i vertici di Mediaset preoccupatissimi per il flop elettorale del ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi? Non mi risulta che abbia chiuso al M5s' : Sulla vera strategia di Silvio Berlusconi , ha qualcosa da dire Matteo Salvini . Rispondendo a una domanda dei giornalisti nel corso di un'iniziativa a Modena, a chi gli chiedeva conto della chiusura ...

I due capigruppo M5S - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

Matteo Salvini apre al M5S per il governo ma Silvio Berlusconi lo gela : Anzi, nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Sono contrario al ...

Silvio Berlusconi - il film di Paolo Sorrentino è vile accanimento. E anche la querela non servirà a nulla : È imperniato su chi avete capito, conterrà il racconto del mondo interiore suo e della gente intorno a lui, per lo più tetramente sculettante. Insomma: Silvio Berlusconi nel tipico repertorio delle ...

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...

Silvio Berlusconi gela Matteo Salvini e i retroscena di stampa : 'Ho aperto al M5s per cacciarli via' : Pochi secondi dopo l'apertura di Matteo Salvini al M5s, arrivano le parole - nettissime - di Silvio Berlusconi , che secondo alcuni retroscena di stampa circolati in giornata sarebbe stato pronto ...

Silvio Berlusconi : "Apertura ai 5 Stelle? Per cacciarli fuori" : "Ho aperto la porta per cacciarli via". Risponde così Silvio Berlusconi arrivando alla Camera per l'assemblea dei gruppi di Forza Italia a chi gli chiede se abbia aperto all'ipotesi di un governo con i 5 Stelle.La dichiarazione del Cavaliere arriva pochi minuti dopo quella di Matteo Salvini, che sulla possibilità di un accordo con i 5 Stelle ha detto: "Fatto escluso il Pd, tutto è possibile. Escludo che ci sia il Pd, di ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Silvio Berlusconi - Feltri lo inchioda : 'Il Cav è scomparso perché fa tutto tranne che il politico' : Caro onorevole Fabrizio Cicchitto, mi è difficile seguire i tuoi ragionamenti. Troppo complicati per me, persona semplice e poco portata a comprendere i garbugli della politica. Comunque sono convinto che la tua analisi da storico colpisca in alcuni punti nel segno. Io stesso ho scritto alcuni giorni fa che la rottura del patto del Nazareno è stato un errore. La ...