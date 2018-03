Sicilia | seduta lampo di 6 minuti all’Ars

leggioggi

(Di sabato 17 marzo 2018) Se esistesse la specialità olimpica dellapiù veloce, l’Assemblea Regionalena (Ars) si candiderebbe per una medaglia. I cronometristi di una delle ultime riunioni del Parlamento più antico d’Europa hanno fatto fermare le lancette su un interessantissimo tempo di seie 19 secondi. Una performance che migliora sensibilmente quanto fatto registrare il giorno precedente con 14netti. Ladel record si è aperta con l’approdo in Aula di un cosiddetto “ddl stralcio”, al quale è seguita la lettura del verbale dellaprecedente e, poi, lo scioglimento. L’Assemblea tornerà a riunirsi lunedì19 marzo per l’approvazione della legge finanziaria regionale, ad undici giorni dalla fine di un esercizio provvisorio che nessuno al momento vuole ufficialmente prorogare di un altro mese. Difficilmente, quindi, si potrà ritoccare il record ...