Serie B | l' Empoli prosegue in testa

Serie B - 31a giornata : l'Empoli sempre al comando : I toscani superano 3-2 il Venezia e approfittano dei pareggi di Frosinone , 0-0 con la Salernitana, e Palermo , 2-2 con il Novara, per allungare. Il Perugia s'impone 3-0 sullo Spezia mentre il Parma ...

Serie B - l'Empoli vola a +6 sul 3° posto. Il Novara ferma il Palermo : ROMA - Pesante successo dell'Empoli che allunga in testa alla classifica portandosi a +6 sul terzo posto occupato dal Palermo, beffato nel recupero dal Novara. 0-0 per Frosinone e Bari, mentre il ...

Risultati Serie B - 31^ giornata : beffa nel finale per il Palermo - l’Empoli non sbaglia [FOTO] : 1/58 LaPresse ...

Serie B - l'Empoli vola - frenano tutte le altre : pari per Frosinone - Palermo - Cittadella e Bari : l'Empoli scappa, tutte le altre frenano. È questa l'estrema sintesi della 31ª giornata del campionato di Serie B. I toscani allungano a +3 sui ciociari nonostante una partita in meno, mentre il ...

Serie B : l'Empoli vince e va in fuga : 16.59 Empoli batte il Venezia e,approfittando del pari del Frosinone con la Salernitana,va in fuga. Pari Palermo a Novara. FOGGIA-CESENA (venerdì) 2-1 ASCOLI-TERNANA 2-1 BRESCIA-CREMONESE 1-1 CITTADELLA-BARI 0-0 EMPOLI-VENEZIA 3-2 FROSINONE-SALERNITANA 0-0 NOVARA-PALERMO 2-2 PERUGIA-SPEZIA 3-0 VIRTUS ENTELLA-PARMA 2-0 AVELLINO-PESCARA domenica ...

Probabili Formazioni Empoli-Venezia - Serie B - 17-03-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Venezia, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. Nella 31^ giornata del campionato di Serie B, tra i tanti match infuocati, troviamo quello che riguarda Empoli-Venezia, che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. I padroni di casa, partono sicuramente con il favore del pronostico dalla loro parte, e la classifica non può che dar loro ragione. La grande rimonta effettuata, ai danni di Frosinone e Palermo, è ...

Serie B Il Frosinone è secondo - l'Empoli vola in vetta con una partita da recuperare : l'Empoli non ha mai perso una partita in questo girone di ritorno. Avendo battuto anche l' Entella poco fa, i toscani volano in vetta alla classifica, senza alcuna compagnia, con 54 punti. Il ...

Serie B - l'Empoli è super : batte l'Entella 2-1 ed è capolista in solitaria / FOTO : La morte del capitano della Fiorentina ha colpito molto anche il mondo calcistico empolese. Al 38' il gol dell'Empoli che apre le marcature: ottimo il cross di Donnarumma per Caputo, che infila il ...

Serie B Empoli-Virtus Entella 2-1 : sul trono con Caputo e Donnarumma : EMPOLI - L 'Empoli fa suo il posticipo domenicale della trentesima giornata e torna in vetta alla classifica di Serie B. A domare la Virtus Entella per 2-1 ci pensano Caputo e Donnarumma, i gemelli ...

Serie B Empoli-Entella - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : EMPOLI - Oggi, alle 17.30, la trentesima giornata del campionato cadetto propone Empoli-Entella. Preziosissima occasione, per l'Empoli, che, vincendo, si riprenderebbe il primo posto in solitaria, ...

Probabili Formazioni Empoli-Virtus Entella - Serie B 30^ giornata 11-03-2018 : E’ uno dei match più attesi della 30^ giornata di Serie B, l’Empoli ospita allo stadio ‘Carlo Castellani‘ la Virtus Entella, il match inizierà alle ore 17:30.Si giocherà, dunque, una partita fondamentale sia per la corsa promozione che per la corsa retrocessione. Le due squadre, infatti, vivono in un momento diverso. L‘Empoli infatti si gioca la promozione e vuole tentare il sorpasso alla capolista Frosinone, ...

Foggia - entusiasmo alle stelle : tutto esaurito contro l’Empoli - profumo di Serie A : Il campionato di Serie B è entrato ormai nella fase decisiva, in particolar modo grande lotta per la promozione nel campionato di Serie A e per i playoff, una squadra in grande forma e che punta la massimo risultato è il Foggia. Solo un passo falso nelle ultime partite per la squadra di Stroppa, quella casalinga contro il Brescia, una Serie di risultati utili che hanno permesso al Foggia di affacciarsi alla zona playoff, obiettivo inimmaginabile ...

Video/ Empoli Avellino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 28giornata - : Video Empoli Avellino , 1-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie B. D'Angelo salva gli irpini al 95' prima di venire espulso.

Video/ Empoli Avellino (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata) : Video Empoli Avellino (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B. D'Angelo salva gli irpini al 95' prima di venire espulso per doppio giallo.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:38:00 GMT)