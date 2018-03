Serie B Foggia-Cesena 2-1 | Mazzeo firma la rimonta

Serie B : scontri a Foggia - Daspo a 12 ultras del Brescia : I provvedimenti nei confronti dei 12 ultras del Brescia sono stati disposti dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa. Ai responsabili delle condotte più violente, per il corrispondente periodo del divieto, e’ stato prescritto anche l’obbligo di firma negli uffici di Polizia. Tutti i 12 ultras sono stati anche denunciati per aver usato violenza e minaccia, alcuni col volto coperto e armati con mazze, contro poliziotti. L'articolo ...

Serie B Foggia-Cesena - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : FOGGIA - Oggi alle 20.30, Foggia e Cesena si affrontano nell'anticipo della trentunesima giornata. Reduce dal ko di Perugia il Foggia di Stroppa punta a staccarsi dalla zona pericolo: contro il Cesena ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...

Video/ Perugia Foggia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Perugia Foggia (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Curi di sabato 10 marzo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : cosa attendersi da Perugia Foggia? (30^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Foggia - entusiasmo alle stelle : tutto esaurito contro l’Empoli - profumo di Serie A : Il campionato di Serie B è entrato ormai nella fase decisiva, in particolar modo grande lotta per la promozione nel campionato di Serie A e per i playoff, una squadra in grande forma e che punta la massimo risultato è il Foggia. Solo un passo falso nelle ultime partite per la squadra di Stroppa, quella casalinga contro il Brescia, una Serie di risultati utili che hanno permesso al Foggia di affacciarsi alla zona playoff, obiettivo inimmaginabile ...

Video/ Novara-Foggia (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata) : Video Novara Foggia (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria esterna di misura dei satanelli che hanno espugnato il Piola.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Foggia-Empoli - è la partita della stagione : la Serie A è l’obiettivo per… entrambe : Foggia-Empoli, spettacolo per la Serie A – La 28^ giornata del campionato di Serie B ha regalato grosse emozioni e portato importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Beffa nel finale per l’Empoli, la squadra di Andreazzoli accarezzava la fuga in vetta poi il pareggio nel finale dell’Avellino ha rovinato i piani. Dopo il passo falso casalingo contro il Brescia si riscatta il Foggia, la squadra di Stroppa è la ...

Serie B - Novara ko con il Foggia. Il Palermo si rialza - Empoli e Frosinone rallentano : TORINO - Turno favorevole al Palermo, che batte l'Ascoli 4-1 e accorcia sulle prime due in classifica Empoli e Frosinone, entrambe fermate sul pari. Cade il Novara con il Foggia , 0-1, . Vince il ...

Serie B - 28^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Riscatto del Palermo - impresa Avellino e blitz del Foggia [FOTO] : 1/23 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

PRONOSTICI Serie B/ Quote e scommesse : Foggia al Piola per il riscatto (28^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse sulle partite in programma nella 26^ giornata, ennesimo turno infrasettimanale della cadetteria, oggi 27 febbraio 2018.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:58:00 GMT)

Serie B Cesena-Pro Vercelli - dirige Chiffi. Novara-Foggia : Ros : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato della Serie B, in programma domani sera alle ore 20.30, dopo l'anticipo di stasera tra Salernitana ...

Video/ Foggia-Brescia (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Foggia Brescia (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. Le immagini salienti del colpaccio lombardo in terra di Puglia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:04:00 GMT)

Pubblico da Serie A - squadra da Serie A : Foggia - il sogno continua… : 1/21 Donato Fasano/LaPresse ...