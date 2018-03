Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI torna subito a volare battendo Ravenna : La cronaca: Splendida cornice di pubblico al Centro Pavesi, con quasi 400 spettatori presenti; tra loro anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo. Formazioni confermate ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Pink Sport Time 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. Ravenna Woman 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. Sassuolo 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. Empoli Ladies 8 15 2 2 11 9 36 -27 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia contro Ragusa per certificare il secondo posto. Torino vuole i playoff : Terzo turno del Round of Challenges della Serie A1 di Basket femminile. Mancano solo due partite al termine di questa seconda fase, prima dei playoff. Nonostante il ridotto numero di partecipanti (dieci), saranno sempre in otto ad accedere alla postseason, mentre le ultime due si giocheranno la retrocessione. La classifica è delineata, ma qualcosa da definire ancora c’è. In testa alla classifica c’è Schio, certa del primo posto, ma ...

Serie A2 Femminile : Club Italia CRAI contro Ravenna per ripartire : La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. La squadra di Massimo ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 22^ giornata - le migliori italiane : Egonu indemoniata - Bosetti top prima dell’infortunio - Cambi perfetta : Nel weekend si è disputata la ventiduesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane di questo turno. PAOLA Egonu. Il motore di Novara che conquista il primo posto: 24 punti con un esorbitante 61% in attacco per demolire Legnano, l’opposto è sempre più scatenata. LUCIA Bosetti. Haak fa una partita tutta sua ma la solidità della schiacciatrice italiana è ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Famila Schio demolisce Venezia nel big match! : Si sono disputate, nel tardo pomeriggio odierno, le cinque partite valide per il secondo turno del Round of Challenges del Campionato di Serie A1 di Basket femminile. Nel big match di giornata, il Famila Wuber Schio ha legittimato il primo posto in campionato vincendo con un nettissimo 80-42 sull’Umana Reyer Venezia, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, senza però l’opportunità di rientrare sulla vetta della ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno il big match contro Conversano - campane in testa alla classifica : Cambia la capolista nella Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno capace di piegare 25-17 una spenta Indeco Conversano, trascinata dalle 11 reti di Suleiky Gomez. Per le pugliesi, il secondo posto non è tuttavia in pericolo, visti i 10 punti di vantaggio sul Cassano Magnago, vittorioso questa settimana sull’Oderzo 24-22, mentre il Casalgrande Padana coglie un prezioso successo 25-23 sul campo dell’Ariosto Ferrara. Pioggia ...