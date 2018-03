Serie A - Udinese-Sassuolo 1-2 : Sensi firma l'impresa : I neroverdi tornano al successo dopo tre mesi. Per Oddo quinta sconfitta consecutiva

Serie A 2018 - Udinese-Sassuolo 1-2 : scatto salvezza dei neroverdi - decide Sensi : Il Sassuolo ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nell’anticipo della 29^ giornata della Serie A. Gli emiliani hanno espugnato la Dacia Arena e hanno ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza. Al 42′ passano in vantaggio gli ospiti grazie a un autogol di Adnan, incappato in uno sfortunato rimpallo su calcio d’angolo. Pronta risposta dei friulani al 44′ con Fofana che trova una rete dalla lunga distanza. Il Sassuolo ...

Serie A - anticipo Udinese-Sassuolo 2-2 : 19.58 Tre pesanti punti salvezza del Sassuolo che passa 1-2 alla 'Dacia Arena' e rifila all'Udinese il quinto ko di fila. Quaranta minuti di nulla,poi il 1° tempo regala in coda una doppia fiammata: ospiti avanti al 42' grazie alla goffa autorete di Alì Adnan su angolo Sensi, immediato pari friulano con lo strepitoso destro a giro di Fofana proprio sotto l'incrocio (44').Ripresa.Sinistro appena fuori di Politano, che al 74' serve un assist al ...

Serie A Udinese-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : UDINE - Quattro sconfitte di fila per l' Udinese , opposta ad un Sassuolo che non vince da nove turni e che rischia la retrocessione. L'anticipo della 29esima giornata di Serie A mette di fronte due ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - con l'Udinese devi avere personalità» : SASSUOLO - Il Sassuolo sta preparando la sfida contro l'Udinese, in programma domani alle 18, come se fosse una finale. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Danilo torna ad allenarsi in gruppo : UDINE - Allenamento mattutino per l' Udinese che prosegue la propria marcia di avvicinamento alla sfida di sabato con il Sassuolo . Sul campo del Bruseschi i bianconeri, che si erano allenati con ...

