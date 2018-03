Serie A | Maran | «Chievo | torna a rompere le scatole…»

Sprofondo amaranto - baratro Serie D per la Reggina : limiti tecnici e gioco inesistente - crisi che non sorprende : E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma in particolar modo la situazione più preoccupante è sicuramente quella della Reggina, altro clamoroso tonfo interno per la squadra di Maurizi, ko davanti al pubblico amico contro il Monopoli. Non serve a nulla la rete del vantaggio del solito Bianchimano, poi Genchi e Mangni ribaltano tutto, è una sconfitta che ...

Serie A Chievo - Maran : «C'è fiducia. Il Verona è in palla» : Verona - Si avvicina il derby a Verona: al Bentegodi, per la stracittadina, si va verso i 20mila spettatori. Rolando Maran , l'allenatore del Chievo , presenta così la sfida: 'Questo derby conta molto ...

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Sassuolo nessuna paura» : VERONA - Con i dubbi Giaccherini, Gamberini e Inglese il Chievo si avvicina all'importante scontro diretto per la salvezza di domenica. Al Bentegodi arriva il Sassuolo, avversario in crisi ma in ...

Serie A Chievo - Maran : «Sassuolo importante scontro diretto» : VERONA - Il Chievo si è allenato nel pomeriggio in vista della sfida casalinga con il Sassuolo . Il tecnico Maran dovrà valutare le condizioni di diversi singoli, tra cui Giaccherini, Gamberini e ...

Serie A Chievo - Maran : «Stiamo uscendo dalla crisi» : FIRENZE - Il Chievo ha provato a rimontare il gol di Biraghi arrivato dopo appena 6 minuti di gioco, ma si è arreso alla Fiorentina uscendo dal Franchi con una sconfitta per 1-0. Ecco le parole del ...

Serie A - Maran : «Sono felice - ho ritrovato il mio Chievo» : Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha esultato per il 2-1 contro il Cagliari: "Abbiamo ottenuto un successo importante dopo un periodo non facile - ha dichiarato a Sky Sport - Mi è piaciuto l'...

Serie A Chievo - Maran : «Finalmente la vittoria. Non abbiamo mai mollato» : VERONA - Con i gol di Giaccherini e Inglese il Chievo ha battuto 2-1 il Cagliari , ritrovando la vittoria dopo aver messo in fila 7 sconfitte nelle ultime 8. "abbiamo ottenuto un successo importante ...

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Cagliari per superare la tempesta» : VERONA - 'Arrabbiati sì, spaventati no. C'è enorme voglia di rivalsa. Vogliamo girare questo momento con tutte le nostre forze. Siamo tutti uniti per uscire da questa situazione'. L'ha detto Rolando ...

Serie A Chievo - Maran deluso : «Mi sento in discussione» : Rolando Maran analizza così l'astinenza dai tre punti che dura da mesi: "Era un match molto delicato, si sperava in un epilogo diverso - dice l'allenatore a Sky Sport - Va analizzata la sconfitta, va ...

Serie A - Maran : «Voglio un Chievo coraggioso e battagliero» : VERONA - Chievo-Genoa mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. In particolare sono i veronesi ad avere disperato bisogno di una vittoria, dopo aver perso 6 partite nelle ultime 7. "I ...

Serie A - Maran : «Chievo - devi tornare sereno» : Rolando Maran cerca di vedere i lati positivi nonostante il ko: 'E' un momento un po' così - spiega l'allenatore a Sky Sport - Non riusciamo a esprimerci al meglio in fase offensiva. Facciamo fatica ...

Serie A - Maran : «Chievo - senza ansia contro un'Atalanta da Europa» : VERONA - L'Atalanta è un crocevia fondamentale della stagione del Chievo . Lo sa bene Rolando Maran , tecnico gialloblù che ha presentato così la sfida in conferenza stampa. "Giochiamo contro una ...

Serie A Chievo - Maran : "Juventus? Noi ci crediamo sempre" : VERONA - " Affrontiamo un'altra grande squadra, ci sono punti pesanti in palio. Al di là di queste 4 partite, però, non c'è molta differenza rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda i gol subiti "...

