Serie A | cambiano gli orari della 32esima giornata

Valzer panchine in Serie A : Juventus - Lazio - Atalanta e Bologna cambiano allenatore - tutti i nomi : panchine Serie A – La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva ma già si pensa al prossimo campionato, in particolar modo diverse panchine potrebbero subire ribaltoni. La prima è quella della Juventus , l’avventura in bianconero del tecnico Massimiliano Allegri sembra essere giunta al capolinea, dalla prossima stagione si profila una stagione in Premier League mentre al club bianconero potrebbe arrivare Simone Inzaghi, grande ...

Penalizzazioni Serie C - ribaltoni nei Gironi A e C : ecco coma cambiano le classifiche : Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Giuseppe Rotondo ha inflitto 2 punti di penalizzazione e un’ammenda di 500 euro all’Arezzo ( Serie C, Girone A) e alla Fidelis Andria ( Serie C, Girone C) a seguito di violazioni CO.VI.SO.C.. Il TFN ha disposto inoltre 3 mesi e 15 giorni di inibizione nei confronti di Mauro Ferretti, all’epoca dei fatti presidente del CdA e Legale rappresentante dell’Arezzo, e Sebastiano Acquaviva, all’epoca dei fatti ...

Serie C - cambiano i play off : ecco il regolamento - mentre impazza il mercato Video : La #Serie C inizia a pensare alla parte finale del campionato: inizia a prendere forma la creazione dei play off, per i quali le novita' non mancano. Come è risaputo, ai play off, accedono tutte le squadre dei 3 gironi classificate dal secondo al decimo posto. Ovviamente, la prima in classifica è promossa direttamente in Serie B. Serie C: tutte le novita' dei play off I play off saranno divisi in 3 fasi, ognuna delle quali divisa in turni. Ci ...