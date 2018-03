Sequestrati 9 mila litri di birra in val Pusteria

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : Sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Hotel di lusso e un «premio di produzione» : Sequestrati 150 mila euro all’ex pm Ingroia : Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio e si sarebbe liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati

Hotel di lusso e maxi liquidazione - Sequestrati 150 mila euro a Ingroia : Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150 mila euro a Antonio Ingroia e ad Antonio Chisari, per i ruoli ricoperti rispettivamente di amministratore unico e revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e-Servizi spa (oggi Sici...

“Stipendi e rimborsi non dovuti” : Sequestrati 150mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza, su delega della Procura di Palermo, ha disposto il sequestro di oltre 150mila euro all'ex pm, ora avvocato, Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, entrambi...

Sequestrati 150mila euro all’ex pm Ingroia : contestati viaggi e indennità : Sequestrati 150mila euro all’ex pm Ingroia: contestati viaggi e indennità Sequestrati 150mila euro all’ex pm Ingroia: contestati viaggi e indennità Continua a leggere L'articolo Sequestrati 150mila euro all’ex pm Ingroia: contestati viaggi e indennità proviene da NewsGo.

Peculato - Sequestrati 150mila euro all'ex pm Antonio Ingroia : Nella vicenda è coinvolto anche Antonio Chisari , all'epoca dei fatti revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi s.p.a. Anche lui come Ingroia è accusato di Peculato. Le ...

Hotel di lusso e un «premio di produzione» : Sequestrati 150 mila euro all’ex pm Ingroia : Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio e si sarebbe liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : Sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - Sequestrati oltre 150mila euro (2) : (AdnKronos) – “La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni – dicono ancora dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo – è stata avallata dal revisore contabile, Chisari, il quale, in base alla disciplina civilistica, avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : Sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Sicilia : Sequestrati 151 mila euro all'ex pm Ingroia : E' indagato per peculato. Da amministratore unico di Sicilia e Servizia avrebbe percepito 'rimborsi e compensi non dovuti' - La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150 mila euro all'ex pm di ...

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - Sequestrati oltre 150mila euro (2) : (AdnKronos) - "La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni - dicono ancora dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo - è stata avallata dal revisore conta

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - Sequestrati oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all'ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società

Sicilia - Sequestrati 151mila euro all’ex pm Antonio Ingroia : è indagato per peculato : L'ex pm Antonio Ingroia è indagato, insieme ad Antonio Chisari, per peculato nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Palermo. Sotto accusa la sua gestione della società regionale per i servizi informatici, "Sicilia e-Servizi": ci sarebbero sprechi per oltre 150mila euro.Continua a leggere