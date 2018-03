Scuola | Istanze Online in tilt ultime notizie | tra concorso docenti e ATA III fascia | è

scuolainforma

: #Scuola, #IstanzeOnline in tilt ultime notizie: tra #concorso docenti e #ATA III fascia, è caos - pierluigicri : #Scuola, #IstanzeOnline in tilt ultime notizie: tra #concorso docenti e #ATA III fascia, è caos - SamRaccosta : RT @FraLaz1971: Come recuperare il codice personale di istanze online - FraLaz1971 : Come recuperare il codice personale di istanze online -

(Di sabato 17 marzo 2018) I problemi di accesso al sitonon sono certamente nuovi ai. Già in passato, gli insegnanti hanno incontrato molti problemi, specialmente nei periodi ‘caldi’, come quello relativo alle domande per la mobilità. E così, puntualmente, nella giornata in cui si è dato il via all’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie ATA … L'articoloin: trae ATA III, è caos proviene dainforma.