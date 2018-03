Sci | slalom Aare | in testa Shiffrin

Diretta / Slalom Are streaming video e tv : la Shiffrin vince la prima manche (Coppa del Mondo Sci donne) : Diretta Slalom Are streaming video e tv, orario e risultato live delal gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:36:00 GMT)

Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 : Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche. Male le azzurre : Al comando della prima manche dello Slalom delle Finali di Are c’è Mikaela Shiffrin. L’americana ha dettato legge nella prima discesa tra i paletti stretti: la gara sembrava equilibrata, con le altre favorite in pochi centesimi, fino a quando non è scesa la 23enne a fare la voce grossa e piazzarsi in maniera netta davanti a tutte. Shiffrin ha interpretato infatti il percorso meglio delle altre, sciando con un ritmo alto e soprattutto ...

Sci - Bertagnolli-Casal incontenibili : oro anche in slalom - è la 4/a medaglia : Seconda medaglia d'oro per gli azzurri alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea. Ancora una volta sul podio la coppia terribile dello sci formata da Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, ...

Gli Sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria “visually impaired” : Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria “visually impaired”, arrivando davanti alla coppia slovacca formata da Jakub Krako e Branislav Brozman e a quella russa di Valery Redkozubov e The post Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di Pyeongchang nello slalom speciale nella categoria ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : Shiffrin di un altro pianeta! Bella lotta per il secondo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Are, valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Dopo le discipline veloci e il Team Event si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato già da una settimana la sua quinta Coppa di specialità in Slalom. Shiffrin vuole chiudere alla grande una stagione che ha come unico neo il quarto posto alle Olimpiadi. ...

Diretta / Slalom Are streaming video e tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo Sci donne) : Diretta Slalom Are streaming video e tv, orario e risultato live delal gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:00:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : duello Shiffrin-Holdener per la vittoria - Hansdotter terzo incomodo : Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport e buon divertimento. CLICCA QUI PER SAPERE LA STARTLIST DELLO Slalom SPECIALE femminile DELLE FINALI DI ARE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : duello Shiffrin-Holdener per la vittoria - Hansdotter terzo incomodo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Are, valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Dopo le discipline veloci e il Team Event si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato già da una settimana la sua quinta Coppa di specialità in Slalom. Shiffrin vuole chiudere alla grande una stagione che ha come unico neo il quarto posto alle Olimpiadi. ...

Sci alpino - slalom femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : ... orari e tv Lo slalom femminile delle Finali di Are è in Programma sabato 17 marzo alle ore e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD , mentre in streaming ...

Sci alpino - slalom femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si disputa lo slalom femminile alle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Mikaela Shiffrin grande favorita, anche perchè l’americana ha deciso di non prendere parte alle gare veloci per preparare al meglio le sue gare. L’Italia schiera tre atlete: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Federica Brignone La startlist e i pettorali di partenza dello slalom femminile delle Finali di Are 1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 2 425771 ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’austriaco Hirschbuehl vince lo slalom di Soldeu. Quarto Sala - settimo Maurberger : L’austriaco Christian Hirschbuehl vince lo slalom delle finali di Coppa Europa a Soldeu. Hirschbuehl si è reso protagonista di una straordinaria rimonta dopo aver chiuso al tredicesimo posto la prima manche. L’austriaco si è imposto con soli due centesimi di vantaggio sul tedesco Dominik Stehle e cinque sul croato Matej Vidovic, vincitore della Coppa di specialità. Ai piedi del podio un ottimo Tommaso Sala, che recupera cinque ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’austriaco Hirschbuehl vince lo slalom di Soldeu. Quarto Sala e settimo Maurberger : L’austriaco Christian Hirschbuehl vince lo slalom delle finali di Coppa Europa a Soldeu. Hirschbuehl si è reso protagonista di una straordinaria rimonta dopo aver chiuso al tredicesimo posto la prima manche. L’austriaco si è imposto con soli due centesimi di vantaggio sul tedesco Dominik Stehle e di cinque sul croato Matej Vidovic, vincitore della Coppa di specialità. Ai piedi del podio un ottimo Tommaso Sala, che recupera cinque ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Tommaso Sala secondo nello slalom di Berchtesgaden. Vince Rochat : Tommaso Sala conquista un buon terzo posto nello slalom di Berchtesgaden, prova valida per la Coppa Europa 2018 di sci alpino. L’azzurro ha chiuso a 1.24 dallo svizzero Marc Rochat che ha battuto il croato Matej Vidovic per 20 centesimi. Il 23enne lecchese ha conquistato il secondo podio stagionale dopo la piazza d’onore raccolta a Pozza di Fassa e sale in quarta posizione nella graduatoria di specialità. Federico Liberatore chiude ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo 2018 femminile : Mikaela Shiffrin trionfa nella generale e in slalom : Classifica generale – Coppa DEL Mondo (femminile): Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Shiffrin Mikaela USA 1 1673 5 256 1 880 3 481 28 56 HOLDENER Wendy SUI 2 1050 3 625 8 203 23 72 1 150 VLHOVA Petra SVK 3 864 2 655 13 149 7 60 REBENSBURG Viktoria GER 4 847 10 169 1 582 18 96 MOWINCKEL Ragnhild NOR 5 815 8 186 4 371 8 218 15 40 WEIRATHER ...