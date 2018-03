Sci | Shiffrin pigliatutto | suo anche lo slalom di Aare

Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 : Mikaela Shiffrin straripante! Stravince davanti a Holdener e Hansdotter. Azzurre indietro : Mikaela Shiffrin torna a dominare. L’americana ha vinto lo Slalom di Are, l’ultimo della stagione. Un successo netto, schiacciante, come la campionessa del Colorado ci aveva abituati per tutto l’anno, prima del calo di gennaio e febbraio coinciso proprio con le Olimpiadi (vittoria in gigante ma fuori dal podio in Slalom). Shiffrin ha dominato, prendendosi il miglior tempo anche nella seconda manche e terminando con 1″58 ...

Sci - slalom Aare - in testa Shiffrin : ANSA , Aare , Svezia, , 17 mar La campionessa Usa MikaelaShiffrin, che ha già vinto anticipatamente la coppa del mondo equella di disciplina, è al comando in 52.09 dopo la prima manchedell'ultimo slalom speciale della stagione alle Finali di Aare.Seconda l'austriaca Bernadette Schild in 52.58 e terza laslovacca ...

Diretta / Slalom Are streaming video e tv : la Shiffrin vince la prima manche (Coppa del Mondo Sci donne) : Diretta Slalom Are streaming video e tv, orario e risultato live delal gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:36:00 GMT)

Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 : Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche. Male le azzurre : Al comando della prima manche dello Slalom delle Finali di Are c’è Mikaela Shiffrin. L’americana ha dettato legge nella prima discesa tra i paletti stretti: la gara sembrava equilibrata, con le altre favorite in pochi centesimi, fino a quando non è scesa la 23enne a fare la voce grossa e piazzarsi in maniera netta davanti a tutte. Shiffrin ha interpretato infatti il percorso meglio delle altre, sciando con un ritmo alto e soprattutto ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : Shiffrin di un altro pianeta! Bella lotta per il secondo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Are, valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Dopo le discipline veloci e il Team Event si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato già da una settimana la sua quinta Coppa di specialità in Slalom. Shiffrin vuole chiudere alla grande una stagione che ha come unico neo il quarto posto alle Olimpiadi. ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : duello Shiffrin-Holdener per la vittoria - Hansdotter terzo incomodo : Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport e buon divertimento. CLICCA QUI PER SAPERE LA STARTLIST DELLO Slalom SPECIALE femminile DELLE FINALI DI ARE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA : duello Shiffrin-Holdener per la vittoria - Hansdotter terzo incomodo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Are, valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Dopo le discipline veloci e il Team Event si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato già da una settimana la sua quinta Coppa di specialità in Slalom. Shiffrin vuole chiudere alla grande una stagione che ha come unico neo il quarto posto alle Olimpiadi. ...

Sci - Shiffrin fa 42 a Ofterschwang. Zuzulova e Kirchgasser salutano il circo bianco : L'americana trionfa nello slalom di Ofterschwang di un soffio su Holdener. salutano Zuzulova e Kirchgasser

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo 2018 femminile : Mikaela Shiffrin trionfa nella generale e in slalom : Classifica generale – Coppa DEL Mondo (femminile): Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Shiffrin Mikaela USA 1 1673 5 256 1 880 3 481 28 56 HOLDENER Wendy SUI 2 1050 3 625 8 203 23 72 1 150 VLHOVA Petra SVK 3 864 2 655 13 149 7 60 REBENSBURG Viktoria GER 4 847 10 169 1 582 18 96 MOWINCKEL Ragnhild NOR 5 815 8 186 4 371 8 218 15 40 WEIRATHER ...

Sci alpino - Slalom Ofterschwang 2018 – Mikaela Shiffrin eccezionale - vince e conquista la Coppa del Mondo. Battute Holdener e Hansdotter : Mikaela Shiffrin torna alla vittoria in Slalom dopo la delusione olimpica e trionfa a Ofterschwang dove si è disputato l’ultimo atto della stagione tra i pali stretti prima delle Finali di Are. Il fenomeno statunitense ha conquistato il sesto successo stagionale in Slalom (l’undicesimo complessivo), utile anche per alzare al cielo la Coppa del Mondo di specialità. La 22enne, dopo aver già conquistato la Sfera di Cristallo generale, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Ofterschwang in DIRETTA : Mikaela Shiffrin vince ancora! Holdener seconda - Chiara Costazza 15ma la migliore delle azzurre : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Ofterschwang, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria di ieri in gigante della norvegese Ragnhild Mowinckel (primo successo in carriera) si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato ieri la sua seconda Coppa del Mondo generale consecutiva ed è pronta oggi a conquistare la ...

Diretta / Slalom Ofterschwang streaming video e tv : vince la Shiffrin! (Coppa del Mondo Sci donne) : Diretta Slalom Ofterschwang streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: Shiffrin logica favorita (oggi 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:17:00 GMT)

Sci : cdm - slalom Ofterschwang - in testa Shiffrin e Costazza : L'americana- che ha già vinto la coppa di disciplina e quella del mondo - precede le austriache Katharina Gallhuber in 54.55 e Bernadette Schild in 54.64. Fuori per un errore Irene Curtoni, la ...

Sci alpino - Slalom Ofterschwang 2018 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche. Lontanissime le azzurre : Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello Slalom di Ofterschwang. L’americana si avvicina sempre di più alla conquista della sua quinta Coppa di specialità. Una buona prova di Shiffrin, che ha fatto la differenza nel tratto finale, chiudendo poi con il tempo di 54″25. Al secondo posto Katharina Gallhuber, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. L’austriaca ha praticamente fatto gara pari con Shiffrin fino al ...