Sci | Hirscher è l' ultimo Gigante | tredicesima vittoria stagionale

Sci alpino - Gigante Are 2018 : Marcel Hirscher implacabile - ancora secondo Henrik Kristoffersen. Florian Eisath 10° all’ultima gara della carriera : ancora lui, sempre lui. Marcel Hirscher vince il Gigante delle Finali di Are. Niente errori nella seconda manche, ma una discesa solida, ovviamente senza lesinare rischi, come è nel suo stile. L’austriaco è sceso come se fosse lui quello costretto a rimontare senza risentire del percorso abbassato e accorciato di 14 porte: nel primo tratto ha perso qualcosa, poi ha accelerato quanto bastava per chiudere con 23 centesimi di vantaggio sul ...

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Are 2018 in DIRETTA. Solito copione : Hirscher primo - Kristoffersen secondo! Eisath è decimo e dice addio allo Sci : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, vincendo anche la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi. Il norvegese Henrik Kristoffersen è il grande rivale e proverà a battere Hirscher. Altri possibili ...

Sci alpino - gigante maschile Are 2018 : Marcel Hirscher sbaglia - ma comanda la prima manche. Azzurri lontanissimi dal podio : Marcel Hirscher è al comando dopo la prima manche del gigante maschile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Un clamoroso errore appena dopo il secondo intermedio non ha pregiudicato, però, il primato del campione austriaco, che in quella circostanza ha perso almeno cinque decimi. La dimostrazione di una supremazia straordinaria del vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità. Al secondo posto alle spalle di Hirscher c’è un ...

CLICCA QUI PER LEGGERE LA STARTLIST DEL Gigante maschile DELLE FINALI DI ARE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : Kjetsil Jansrud vince il SuperG - Marcel Hirscher ipoteca la generale : CLASSIFICA Coppa DEL Mondo generale: Hirscher Marcel AUT 1 1494 1 874 1 620 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1205 2 710 2 495 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 776 2 562 2 214 FEUZ Beat SUI 4 716 1 622 12 94 Jansrud Kjetil NOR 5 715 5 314 43 15 45 16 1 260 2 110 PINTURAULT Alexis FRA 6 687 14 200 3 329 17 58 4 100 DRESSEN Thomas GER 7 535 3 401 15 71 8 63 MYHRER ...

Sci - Cdm Brignone vince combinata - Hirscher sempre più re delle nevi : Con la vittoria nello slalom di Kranjska Gora, la numero 57 in carriera per questo campione delle nevi, si chiude di fatto anche la Coppa del mondo di specialità , la sesta, e quella assoluta, che lo ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher domina - vince la Coppa di specialità e ipoteca la generale : Marcel Hirscher pigliatutto! Il campione austriaco ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora e nello stesso tempo ha conquistato anche la quinta Coppa di Slalom della carriera. Grazie a questo successo, Hirscher ha ipotecato praticamente la sua settima Coppa del Mondo generale consecutiva. Solo la matematica tiene ancora aperta la lotta, ma visto che Kristoffersen non parteciperà alle gare di velocità delle prossime settimane, l’austriaco ha ...