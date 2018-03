Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Grand’Italia nella 15 km : De Fabiani torna sul podio a tecnica libera - Pellegrino e Rastelli protagonisti : Secondo podio di stagione per Francesco De Fabiani che conquista un bellissimo terzo posto nella 15 km a tecnica classica mass start di Falun, seconda tappa della Svenska Skidspelen, e si conferma specialista in gare a tappe visto che il primo podio era arrivato nello stesso format di gara ma a tecnica libera ad Oberstdorf ad inizio 2018 durante il Tour de Ski. Una gara da protagonista, quella dell’azzurro valdostano che è stata la punta ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2018. Krista Parmakoski vince la 10km battendo in volata Marit Bjoergen. In difficoltà Heidi Weng : La mass start 10km di Falun premia Krista Parmakoski. La finlandese ha disputato una grande gara, soprattutto tatticamente, resistendo al forcing della scatenata Marit Bjoergen e permettendosi il lusso di batterla in volata. La norvegese è stata la mattatrice della gara odierna, perché a metà primo giro, sulla dura salita, ha alzato in maniera impressionante il ritmo, passando per prima allo sprint intermedio. L’unica a tenere il passo di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Gara positiva. Penserò a come battere Klaebo” : Non può che essere entusiasta dell’ennesimo podio stagionale Federico Pellegrino, che oggi ha chiuso in seconda piazza, alle spalle dell’inarrivabile Klaebo la sprint a tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in quel di Falun (Svezia). Queste le sue parole alla FISI: “E’ stata una gara positiva, perchè ho portato a casa il massimo risultato disponibile. Ho fatto il mio anche se le sensazioni non erano al top, ...

Sci di fondo : Pellegrino - ancora un podio a Falun : Finisce con un secondo posto alle spalle del fenomeno norvegese Klaebo la stagione di Federico Pellegrino. Nell'ultima Sprint di fondo a Falun, Pellegrino ha conquistato la finale ai ripescaggi, poi ...

Sci di fondo - Pellegrino 2° nello sprint di Falun

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene De Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2018 in DIRETTA. PELLEGRINO IN FINALE!!! De Fabiani a un soffio dall’impresa. Brocard out nei quarti - trionfa Falk : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico PELLEGRINO, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della Sprint, che inserita nello ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino insegue la vittoria per chiudere in bellezza. : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico Pellegrino, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della Sprint, che inserita nello ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Sprint skating : tris azzurro nei quarti! Pellegrino - De Fabiani e Brocard superano le qualificazioni : tris azzurro nei quarti di finale della Sprint a tecnica libera, l’ultima della stagione, in programma a Falun in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani superano brillantemente lo scoglio delle qualificazioni tra gli uomini, mentre Elisa Brocard entra fra le prime trenta per il rotto della cuffia e sarà in pista dalle 12.15. Tra gli uomini solita prova solida e convincente di Federico Pellegrino che conferma il suo stato di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Si assegnano le coppe : Weng e Klaebo pronti per la festa? : Sarà festa norvegese anche in Svezia. Heidi Weng tra le donne e Johannes Hoesfjot Klaebo sono pronti a riportare la sfera di cristallo dello sci di fondo in Norvegia. Mancano solo i dettagli, da sistemare nello Svenska Skidspelen di Falun, la finale della Coppa del Mondo, per il secondo trionfo consecutivo della 26enne di Enebakk, che ha pagato a caro prezzo alle Olimpiadi gli sforzi fatti per trovarsi a tre gare dalla fine con 153 punti di ...

Fondo - biathlon e Sci alpinismo per gli allievi mareScialli : Una selezione di allievi marescialli della Scuola Sottufficiali dell'Esercito ha preso parte alla 70a edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine , CaSTA, , al via lunedì 5 marzo a Sestriere ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le Finali di Falun. C’è Federico Pellegrino : Nel weekend del 16-18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Ultimi atti stagionali a Falun (Svezia) dove verranno consegnate le varie Sfere di Cristallo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con 8 azzurri (5 uomini e 3 donne). Il programma prevede una sprint a tecnica libera (grande occasione per Pellegrino), due prove sulle distanze di 15km e 10km (una in classica e una in libera). Questi gli ...