Sassuolo | Sensi esulta | ' Vittoria che dà respiro | è un' annata particolare'

Udinese- Sassuolo 1-2 : Sensi firma il colpo - quinto ko consecutivo per i friulani : UDINE - Boccata d'ossigeno per il Sassuolo: i neroverdi vincono 2-1 in casa dell'Udinese tornando al successo che mancava dal 23 dicembre. Decisivo Stefano Sensi dopo il botta e risposta nel finale ...

