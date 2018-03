Sassuolo | l' ad Carnevali | ' Servono i gol di Babacar Sui rigori'

Sassuolo - Carnevali apre all'addio di Berardi : 'Lui in una big? Lo spero' : Intervenuto a Premium Sport prima della sfida con la Lazio, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del momento dei neroverdi e del futuro di Domenico Berardi : 'Abbiamo fatto buone gare fino alla sosta, ricadendo ...

Juventus - il bruttissimo sospetto : 'Cosa fa la figlia dell'ad Carnevali del Sassuolo' : Nulla di male, in fondo, visto che le due società come noto hanno ottimi rapporti in fase di mercato e, in fondo, il mondo del calcio che conta è piccolo. Ma la notizia, buttata lì in pasto sui ...

Sassuolo - Carnevali torna sul caso Politano-Napoli… e Juventus! : Il caso Politano ha acceso gli ultimi giorni di calciomercato ed ancora oggi se ne parla a causa di alcuni lati oscuri della vicenda. Sembra infatti che ci sia stata l’influenza della Juventus dietro al no del club neroverde al Napoli. Ovviamente l’ad Carnevali non potrebbe mai ammettere il tutto, ed oggi ai microfoni di Premium ha ripetuto la solita versione: “Politano al Napoli è un affare sfumato, ma non entro nel merito del ...

Politano e lo “strano” no del Sassuolo al Napoli - nuovi precedenti e retroscena : la figlia di Carnevali lavora… alla Juventus! : A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina si dice da alcune parti per lo stivale. Ecco, in occasione del mancato passaggio di Politano al Napoli, ci sono diversi lati oscuri che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. C’è stato il veto della Juventus alla cessione di Politano ai partenopei? Secondo Sarri e De Laurentiis assolutamente sì, ma i due non sono certo gli unici a pensarla così. Le dichiarazioni di facciata di ...

Calciomercato Sassuolo. Carnevali : “Ottimi rapporti con il Napoli” : “Non vendiamo nessuno a gennaio. La Juve? Voleva sapere se con gli azzurri era chiusa”. Politano resta. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha chiarito la vicenda riguardante il caso Politano-Napoli. L’ad dei nero-verdi ha voluto precisare come sia stata valutata positivamente la scelta di non aver lasciato partire il ventiquattrenne: “Riconoscere che si sia manifestato un interesse nei ...

Carnevali - ad Sassuolo : “Il Napoli ha provato a fare di tutto per Politano” : Politano è stato vicinissimo al Napoli durante l’appena conclusasi sessione di trattative. Vari tentativi e l’accelerata in extremis di ieri sera non hanno però portato all’accordo fra Napoli e Sassuolo per la cessione del giocatore. Oggi il club neroverbe ha presentato Babacar e durante la conferenza stampa l’ad Carvenali ha parlato dell’affare Politano sfumato: “Per […] L'articolo Carnevali, ad ...

Sassuolo - Carnevali “spiega” il caso-Politano : il no al Napoli - lo zampino della Juventus e l’incontro di ieri con Marotta : Il dg del Sassuolo Carnevali, ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar. Il dirigente dei neroverdi però è stato incalzato dalle domande su Politano ed ovviamente è stato costretto a dare delle spiegazioni in merito a quanto accaduto nella notte di ieri con la trattativa col Napoli che sembrava essere avviata ma poi è sfumata improvvisamente nel finale. “Per prima cosa mi sento di ringraziare il Napoli, ...

Calciomercato Napoli - l’annuncio di Carnevali su Politano : la decisione del Sassuolo : Niente da fare, Politano non sarà un nuovo calciatore del Napoli almeno secondo quanto riportato da Carnevali nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport: “non ci sono possibilità di vedere Matteo Politano al Napoli”. La trattative sembra definitivamente saltata a causa del Sassuolo, il motivo è che non è stato trovato un sostituto all’altezza dopo il rifiuto della Sampdoria di trattare Caprari. Il Napoli addirittura era ...

Calciomercato Sassuolo - da Politano al Napoli allo scambio Babacar-Falcinelli : parla Carnevali : Calciomercato Sassuolo – Sono ore caldissime in casa Sassuolo, tiene banco il Calciomercato. Diverse le trattative in piedi, da Politano al Napoli alle voci sullo scambio Babacar-Falcinelli. Proprio su quest’ultima trattativa ha parlato Carnevali come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Difficilissimo che accada. Problema ingaggio? No, semplicemente non c’è nessuna trattativa per il momento. Politano penso che resti con ...

Sassuolo - Carnevali : “Politano vuole il Napoli ma non credo sarà l’ultima sua gara qui” : Matteo Politano spinge per andare al Napoli. A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà del giocatore è stato pochi minuti fa l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde ha rivelato il desiderio dell’ala degli emiliani: “Non credo sarà l’ultima gara di Politano. Ci sono tante voci, ma per il momento […] L'articolo Sassuolo, ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali : "Politano? Vuole andare al Napoli" : REGGIO EMILIA - " Politano ? Vuole andare al Napoli " . Così, ai microfoni di Sky prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali . Sull'attaccante classe 1993 ...

Sassuolo - Carnevali risponde a Sarri su Politano e svela il futuro di Consigli : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è tornato sulla vicenda Politano rispondendo a Sarri e aprendo ad un addio dell’esterno offensivo a giugno: “Per come siamo partiti a inizio stagione devo dire che siamo soddisfatti del lavoro di Iachini, la squadra sta rispondendo nel modo migliore. Per quanto riguarda il risultato di domenica abbiamo sprecato le occasioni, siamo stati un po’ ingenui, potevamo portare a ...