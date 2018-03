Sassuolo | Iachini | vittoria meritata

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo interpretato bene la gara» : UDINE - "Una gara ben interpretata. In molte occasioni avevamo raccolto meno di quanto meritato a livello di prestazione. Oggi siamo venuti a Udine per far bene, i ragazzi sono stati molto bravi ". ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - con l'Udinese devi avere personalità» : SASSUOLO - Il Sassuolo sta preparando la sfida contro l'Udinese, in programma domani alle 18, come se fosse una finale. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Voglio più cattiveria sotto porta» : Sassuolo - Udinese-Sassuolo è un importante spartiacque nella stagione neroverde. "Sarà una partita difficile, da affrontare con forza, personalità e spirito giusto - ha spiegato il tecnico Beppe ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Ci manca la mentalità» : REGGIO EMILIA - "Come al solito abbiamo sbagliato troppe occasioni". Beppe Iachini non sa più che pesci prendere per far uscire dalla crisi il Sassuolo . Contro la Spal, in casa, è arrivato solamente ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Spal? Importante ma non decisiva» : Dobbiamo portare avanti i valori dello sport cari ad Astori, impegno e dedizione" . TUTTO SUL Sassuolo VERSO LA SPAL - "A determinare il risultato spesso è l'episodio, contro il Bologna Destro ha ...

Serie A - Iachini : «Sassuolo - togliti di dosso le paure» : SASSUOLO - "Quando spingi e non prendi ciò che meriti non sei proprio così felice. D obbiamo rimanere equilibrati e continuare a lavorare, perché la ruota tornerà a girare. Non guardiamo la classifica"...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Non guardiamo la classifica» : Sassuolo - Due sconfitte di fila, otto gare senza vittoria. È questo lo score negativo che ha risucchiato il Sassuolo nelle zone basse della classifica. La squadra di Iachini è attesa domani da un ...

Sassuolo : Iachini "Momento difficile" : ANSA, - REGGIO EMILIA, 25 FEB - Per il Sassuolo è un momento difficile: il ko contro la Lazio ha anche visto dimezzare il vantaggio sul terz'ultimo posto: "Non concretizziamo - ha detto l'allenatore ...

Sassuolo : Iachini "Momento difficile" : REGGIO EMILIA, 25 FEB - Per il Sassuolo è un momento difficile: il ko contro la Lazio ha anche visto dimezzare il vantaggio sul terz'ultimo posto: "Non concretizziamo - ha detto l'allenatore neroverde,...

Serie A Sassuolo - Iachini su Berardi : «In giornata no ma il fallo non era cattivo» : REGGIO EMILIA - Va tutto storto al Sassuolo , piegato da una Lazio versione Champions. Così Beppe Iachini a fine gara: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Serie A Sassuolo - Iachini perdona Berardi : «Un contrasto normale» : REGGIO EMILIA - Il Sassuolo non segna più e la Lazio fa la voce grossa al Mapei Stadium. Beppe Iachini analizza la sconfitta: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Sassuolo-Lazio - rigore generoso assegnato da Manganiello : Iachini furioso : Sassuolo-Lazio, rigore davvero molto generoso quello assegnato da Manganiello, successivamente trasformato da Immobile per il 2-0 momentaneo per i laziali. Il direttore di gara, dopo essere andato a dare un’occhiata al Var ha deciso di assegnare il penalty ma i dubbi sono molti. In primis il pallone tocca prima il fianco di Peluso prima di finire sulla sua mano, come si vede chiaramente dalle immagini diffuse da Skysport. Quando c’è ...

Serie A - Iachini avverte il Sassuolo : «Immobile va limitato» : Sassuolo - Dimenticare il ko contro il Bologna e ripartire. Lo chiede Beppe Iachini , l'allenatore del Sassuolo: "Il gruppo ha lavorato e ha lavorato bene, guardiamo avanti con fiducia. La Lazio è una ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo messo paura al Bologna» : BOLOGNA - " Abbiamo fatto un'ottima gara a parte i primi dieci minuti. Purtroppo non siamo stati concreti a differenza dei nostri avversari". Beppe Iachini è amareggiato per la sconfitta subita dal ...