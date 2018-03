Sarà proprio LEI la conduttrice del Grande Fratello NIP!

Thomas tra Caroline e Sally - ma... a intromettersi Sarà proprio LUI! : Pronti per le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 24 marzo 2018? Ecco cosa succederà la prossima settimana: ripartiremo da Steffy e Liam in hotel da Eric e Sheila, dal colpo di pistola che Steffy sparerà all'indirizzo di Sheila pensando che lei starà per fare lo stesso, ma così non sarà. Sheila rimarrà ferita dal proiettile e Eric la soccorrerà. Steffy si farà rivelare dal padre il vero motivo per cui suo nonno ha deciso di tagliare i ...

“Immediatamente espulsi”. Isola - a poche ore dalla diretta - cosa viene fuori. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e momenti di tensione. Ma per “quei” naufraghi non ci Sarà proprio nulla da fare… : Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un primo slittamento del programma dal lunedì al martedì (per via della serie “Il commissario Montalbano che metteva abbastanza paura a Mediaset), il reality torna ad andare in onda di lunedì. Il motivo? Sempre Montalbano. Questa settimana la seguitissima serie andrà in onda di martedì e quindi l’Isola si è “adeguata”. cosa vedremo nella puntata di questa sera? Intanto ...