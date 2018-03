Sanremo Young torna nel 2019? Antonella Clerici vince la sua sfida

lanostratv

(Di sabato 17 marzo 2018)la prima serata. Tornerà nelha concluso ieri sera su Rai 1 il suo impegno con. Il nuovo programma di Rai 1, partito subito dopo il Festival di, in onda naturalmente in diretta dal Teatro Ariston di, in questi 5 appuntamenti ha conquistato il pubblico. In particolare la prima e l’ultima puntata del programma sono state le più seguite di questa prima stagione. La media totale delle 5 prime serata è pari a 3.967.000 telespettatori e il 18,10% di share. Risultato più che buono per uno show in onda su Rai 1, rete che a fatica raggiunge questi risultati con programmi nuovi e non già rodati. Il risultato potrebbe far pensare ad una seconda edizione del programma. La media della trasmissione inoltre sarebbe stata molto più alta se il programma non fosse andato in onda, per una puntata, di ...