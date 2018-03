Sanremo Young | Elena Manuele vince la prima edizione | tutti i dettagli della finalissima

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Elena Manuele e il suo futuro dopo la vittoria a Sanremo Young : Sanremo Young, trionfa Elena Manuele: ad agosto canterà all’Arena di Verona Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Sanremo Young. Il “Ti lascio una canzone” in salsa sanremse ha incoronato la sua trionfatrice, che non è Antonella Clerici tornata in prima serata dopo Standing Ovation, bensì Elena Manuele. Quindici anni, arriva da San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Si da ...

«Sanremo Young» - vince Elena Manuele : Anche il talent show Sanremo Young, format alla sua prima edizione andato in onda su su Rai Uno condotto da Antonella Clerici, ha avuto – tra i suoi quattro finalisti (Leonardo De Andreis, Luna Farina, Elena Manuele e Raffaele Renda, tutti tra i 15 e i 17 anni) il suo vincitore: è Elena Manuele, considerata la migliore dalla giuria (composta da Iva Zanicchi, Baby K, Mara Maionchi, Marco Masini, Rocco Hunt, Cristina D’Avena, Angelo ...

Sanremo Young/ Vincitore e classifica : Elena Manuele al primo posto (finalissima) : Finalissima di Sanremo Young 2018: il Vincitore è Elena Manuele. La cantante più giovane batte nel duello conclusivo Raffaele Renda. Gino Paoli elogia la campionessa.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:07:00 GMT)

Elena Manuele vince Sanremo Young : Sanremo Young - Elena Manuele Elena Manuele è la vincitrice di Sanremo Young 2018. La prima edizione del teen talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici si è chiusa con la vittoria della quindicenne siciliana che ha battuta nel rush finale Raffaele Renda, classificatosi secondo. Elena è stata premiata da Pippo Baudo, ospite della serata. Elena Manuele ha 15 anni e vive a San Gregorio di Catania, in Sicilia, dove frequenta il secondo anno del ...

Elena Manuele / La più giovane si prende il primo posto e vince il Festival (Sanremo Young) : Elena Manuele a Sanremo Young per la finalissima: un percorso di tutto rispetto che l'ha vista fin troppo al centro della classifica. Riuscirà a vincere?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Sanremo Young - la vincitrice è Elena Manuele : La prima edizione del talent show di Rai 1 Sanremo Young ha la sua vincitrice. E' Elena Manuele, arriva da San Gregorio di Catania, ha 15 anni, frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Canta e balla sin da quando era piccola: la sua vena artistica è venuta fuori molto presto, tanto danon fermarsi solo alla musica, ma ampliando anche alla danza classica. Durante la finale ha cantato con Gino Paoli il grande successo "Il ...

Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018 : chi è la cantante : Chi ha vinto Sanremo Young 2018? La cantante Elena Manuele: la classifica dei quattro finalisti Elena Manuele ha vinto la prima edizione di Sanremo Young condotta da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno. La giovane siciliana si è aggiudicata la finale dopo aver battuto Raffaele Renda, che si è classificato al secondo posto. Rispettivamente […] L'articolo Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018: chi è la cantante proviene da Gossip e Tv.

Sanremo Young 2018/ Vince Elena Manuele - Raffaele secondo. Eliminato Leonardo De Andreis (Diretta finalissima) : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi Vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:52:00 GMT)

VINCITORE Sanremo YOUNG/ Chi è? Elena Manuele! (La Finalissima) : VINCITORE SANREMO YOUNG, Elena Manuele è la vincitrice della prima edizione. Conquista la finalissima e batte per un soffio Raffaele Renda, secondo classificato.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:50:00 GMT)

Europe/ L'Ariston impazzisce con The Final Countdown (Sanremo Young) : Europe a Sanremo Young: la celebre band svedese famosa per The Final Countdown sarà ospite della Finalissima del programma condotto da Antonella Clerici.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:41:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS - Sanremo YOUNG/ Video - il ragazzo eliminato a un passo dalla vittoria finale : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a SANREMO YOUNG ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:27:00 GMT)

Sanremo Young 2018 - Finalissima / Eliminato Leonardo De Andreis - Elena vs Raffaele chi vincerà? : Sanremo Young, la Finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Sanremo Young : Gino Paoli litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini : Perché Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato a Sanremo Young Attimi di tensione durante la finale di Sanremo Young. Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato dopo la performance di una cantante in gara, la giovane Elena Manuele. Quest’ultima si è esibita con Paoli in due canzoni del celebre cantatureo. […] L'articolo Sanremo Young: Gino Paoli litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini proviene da ...