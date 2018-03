Sampdoria-Inter | Spalletti | “Loro hanno forza e qualità Noi abbiamo bisogno di…”

Probabili Formazioni Sampdoria-Inter - 29° giornata di Serie A - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la 29° giornata di Serie A in programma alle ore 12.30 di Domenica 18 Marzo 2018. L’Inter arriva a questa sfida di Genova, con l’assoluto bisogno di vincere. Infatti i nerazzurri non possono permettersi di perdere altro terreno dalla quarta in classifica. Hanno una partita in meno, il derby non disputato con il Milan, per via della tragica scomparsa di Astori. La ...

Sampdoria : lavoro tecnico e tattico in vista dell’Inter : Alla presenza dei direttori Carlo Osti e Daniele Pradè, sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco la Sampdoria ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara di domenica con l’Inter. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, che – dopo una prima fase dedicata al riscaldamento – è stata improntata su esercitazioni per gli sviluppi tecnico-tattici. Aggregato il portiere della Primavera Titas Krapikas. Domani, sabato, il ...

Nerazzurri inarrestabili - rivivi Sampdoria-Inter 0-2 del 2007 : Nerazzurri inarrestabili, rivivi Sampdoria-Inter 0-2 del 2007 Nella stagione 2006/2007 l’Inter fa collezione di vittorie consecutive: quella conquistata con la Samp è la numero 14. Un successo che è merito dei Nerazzurri, ma anche dell’episodio che a inizio gara condiziona il match: minuto 6, Delvecchio colpisce Materazzi con una testata, l’arbitro Rizzoli non ha dubbi […] L'articolo Nerazzurri inarrestabili, rivivi ...

Infortunio Ranocchia/ Lesione al retto femorale della coscia destra - salta Sampdoria-Inter da ex : Infortunio Ranocchia, Lesione al retto femorale della coscia destra per il difensore che salterà la gara Sampdoria-Inter che avrebbe affrontato da ex, anche se partendo dalla panchina.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Calcio amarcord : Mancini inarrestabile - rivivi Sampdoria-Inter 0-2 del 2007 : I nerazzurri a Marassi ottengono il 14° successo consecutivo. Testata di Delvecchio a Materazzi e Samp in 10 per tutta la partita

Inter - un difensore in dubbio per la Sampdoria : Ancora problemi muscolari per Andrea Ranocchia : come riporta Premium Sport , il difensore dell'Inter ha accusato nuovamente un fastidio al quadricipite che mette in dubbio la sua presenza per la partita di domenica a Marassi contro la Sampdoria.

Sampdoria-Inter : probabili formazioni della gara del ventinovesimo turno : Sampdoria-Inter è un incontro che potrà dare molte indicazioni su come si svilupperà la lotta per le posizioni immediatamente a ridosso del vertice della classifica. Entrambe le contendenti stanno infatti cercando la qualificazione alla prossima edizione delle coppe europee. I padroni di casa si trovano attualmente al settimo posto della graduatoria e puntano a disputare la prossima Europa League mentre gli ospiti, che stazionano al quinto posto ...

Sampdoria-Inter - a Marassi i nerazzurri parleranno anche di mercato : Secondo l'edizione di stampane de Il Corriere dello Sport, i nerazzurri sonderanno il terreno per capire e studiare gli eventuali margini di trattativa. Intanto, questa sera il presidente Ferrero, il ...

Serie A - un turno di stop per Linetty della Sampdoria. Ammende per l'Inter : MILANO - Sono cinque in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Nessuno è stato espulso: lo stop è scattato a seguito delle ammonizioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Inter-Sampdoria : Calciomercato, Inter e Sampdoria lavorano ad una maxi operazione. il club blucerchiato sta disputando una stagione ottima, i nerazzurri sono invece in grande calo e rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Si pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di muoversi sul mercato, l’Inter guarda con attenzione in casa Sampdoria ed in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Praet, autore fino al momento di ...

Sampdoria e Inter - incontro in vista per Praet e Linetty : Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport approfittando della partita le due dirigenze si incontreranno in modo tale da discutere in merito all'Interesse nerazzurro per i due calciatori ...

