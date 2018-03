: #Salvini: L'economia non aspetta. Voglio che l'Italia torni ad essere la prima POTENZA europea, non ha nulla da inv… - matteosalvinimi : #Salvini: L'economia non aspetta. Voglio che l'Italia torni ad essere la prima POTENZA europea, non ha nulla da inv… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vedo l'ora di diventare Presidente del Consiglio per passare finalmente dalle parole ai FATTI.… - LegaSalvini : Matteo Salvini: “Non mi siedo in un Consiglio con Renzi e la Boschi” -

"Il Pd dovrebbe prendere atto di aver perso:non ce ne". Così, leader della Lega, a Lamezia Terme commenta le parole di Martina, segretario reggente del Pd. "Nei prossimi giorni -prosegue- lavorerò giorno e notte per dare un governo al Paese". "Merkel e Macron si preoccupino di tedeschi e francesi.Dell'Italia si occuperanno gli italiani. Non abbiamo bisogno di lezioni da altri e tantomeno da loro". "Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato", ora "l'emergenza vera è il lavoro"(Di sabato 17 marzo 2018)