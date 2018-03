Salvini | Governo durerà 10 anni | non 5 mesi

Governo : Salvini - non dovrà durare cinque mesi ma dieci anni : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Rispondo a tutti, cercherò di metterci meno tempo possibile, per un Governo non che duri cinque mesi, ma che duri almeno dieci anni, per fare tutto quello che c’è bisogno di fare”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria. L'articolo Governo: Salvini, non dovrà durare cinque mesi ma dieci anni sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cos'è il "governo dei vincitori". La strategia di Salvini per un'intesa M5s-centrodestra : Il tentativo di Salvini è convincere Berlusconi a formare un governo dei 'vincitori'. Ovvero centrodestra e Movimento 5 stelle. Ma senza il Pd, che ha perso alle urne. Ancora niente nomi su chi possa guidare un eventuale esecutivo e anche i contatti tra Salvini e Di Maio si sono fermati al momento sulle presidenze delle Camere. Ma il dialogo è avviato. L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto sull'economia, sul rilancio della crescita. Senza inciuci, alla luce del sole. Chiudendo la porta

Rom - anch’io ho paura se Salvini va al governo. Chi è diverso dovrà lottare : Mi manca ancora il fiato dopo i risultati del 4 marzo. Ma cerco di tornare a respirare. I programmi dei vincitori cambiano molto il quadro e mi riferisco in particolare a quello della Lega che non fa presagire cose molto buone per chi come i rom e i sinti sono stati a lungo oggetto di campagne d’odio, insieme con immigrati e musulmani. Immagino anche i sorrisi compiaciuti dei miei “estimatori” sul blog. Ma non sono preoccupata tanto per questo ...

Mattarella aprirebbe a Salvini e Di Maio al governo - ma solo ad una condizione Video : Dopo le dichiarazioni di Salvini e Di Maio di questi giorni e l'inizio delle trattative tra i partiti per l'elezione dei nuovi Presidenti di Camera e Senato, sta prendendo sempre più consistenza la voce secondo cui i due leader starebbero provando a costruire insieme una nuova maggioranza [Video] di governo. Entrambi potrebbero mettere sul piatto una serie di punti che li accomunano: dalla lotta all'immigrazione clandestina alla riduzione della ...

Carceri - il governo approva la riforma dell'ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : "Salva-ladri" : Il governo ha approvato la riforma dell'ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l'ultimo vaglio. "Non è uno svuotaCarceri" ha detto il ministro della Giustizia

