Salute | l’andrologo | “Fertilità a rischio per 7 giovani calciatori su 10”

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Un trauma di gioco durante l’allenamento, gli esami del caso e poi la scoperta, scendendo più in profondità, di avere dei fattori diandrologici che se non presi in tempo potrebbero portare all’infertilita. “Accade in 7su 10”, spiega all’AdnKronosGabriele Antonini, urologo-andrologo, promotore del convegno ‘La Lazio scende in campo per la prevenzione andrologica’, oggi al centro sportivo della società calcistica di Serie A a Formello. “Mediamente – precisa l’esperto, medico della Lazio Primavera – ogni volta che visitiamo deiche arrivano alla nostra attenzione per traumi contusivi, facendo poi uno screening un po’ più approfondito vediamo che il 70% ha delle problematiche di tipo andrologico”. “Prima su tutte il varicocele – riferisce ...