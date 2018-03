Russia | Ksenia sfida Putin e punta a diventare il primo presidente donna

vanityfair

(Di sabato 17 marzo 2018) Da VF 10/2018© Contrasto Giornalisti e politica. Un binomio che si presenta puntualmente a ogni elezione, anche nelle nostre appena svolte: dalla redazione al Parlamento sono passati Emilio Carelli e Gianluigi Paragone (M5S), Tommaso Cerno (Pd) e Giorgio Mulé (FI). Ma l’Italia non è il solo caso. In Costa Rica Fabricio Alvarado, 43 anni, in testa con oltre il 40% alturno del 4 febbraio, è dato per favorito al ballottaggio presidenziale del 1° aprile. In Libano Paula Yacoubian, 41, si è dimessa da Future Tv per correre alle elezioni parlamentari del 6 maggio. La sua storia incarna le tante anime del Paese dei Cedri: lei è cristiana di origini armene, il marito è musulmano sciita. In Camerun sembra un’impresa quella di Cabral Libii, 37, candidato indipendente, direttore editoriale di Radio Campus e coordinatore del movimento democratico Undici milioni di cittadini, che a fine ...