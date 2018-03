Russia espelle 23 diplomatici inglesiChiuso il British Council : "E' irregolare" : Il provvedimento arriva sull'onda della dura polemica tra Gran Bretagna e Russia iniziata dopo l'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Caso Sergei Skripal - la Russia espelle 23 diplomatici britannici. E chiude il British Council : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.Oltre ad espellere i 23 diplomatici, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British ...

