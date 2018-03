RUSSIA CONTRO GB | CASO SPIA SKRIPAL Putin chiude il British Council | espulsi 23

Boris Johnson - “Skripal avvelenato da Putin”/ Scontro Regno Unito-RUSSIA sulle spie : “strangolato Glushkov” : Boris Johnson contro Vladimir Putin: caso ex spia Kgb, ministro inglese "Skripal avvelenato su ordine del Cremlino", impazza lo Scontro. Gentiloni chiama la May. Novità su caso Glushkov(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Spia russa - "nervino nella valigia della figlia". Scontro GB-RUSSIA - Johnson tira in ballo Putin : L'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex Spia russa Serghei Skripal e sua figlia sarebbe stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca....

Siria : incontro tra Turchia - RUSSIA - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

RUSSIA - le sanzioni di Trump Blocco a 4 contro il Cremlino Fine dell’amicizia con Putin? : La mossa mentre il super procuratore gli chiede di consegnare i documenti sui suoi legami con Mosca

Spia avvelenata - Usa - Germania e Francia contro la RUSSIA. Gentiloni - forte solidarietà con la premier May : ... in quanto costituisce una 'violazione delle norme e accordi internazionali' che è 'inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato'. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Tags ...

Limonov all'ANSA - caso Skripal montatura contro la RUSSIA : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. ...

Limonov difende Putin : "Il caso Skripal è una montatura contro la RUSSIA" : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. Col nervino si muore in pochi minuti mentre lui invece è ancora vivo". Così lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov in un'intervista all'ANSA. "Theresa May in tutto questo segue Trump, porta il linguaggio della strada ...

RUSSIAgate - nuove sanzioni degli Usa contro Mosca - : Colpite due agenzie di intelligence, insieme all'Internet Research Agency di San Pietroburgo, accusata di aver interferito nella campagna elettorale statunitense del 2016. Coinvolti anche cittadini e ...

Ex spia avvelenata - caso Skripal/ Mosca contro Londra - nota congiunta dell'occidente : "RUSSIA irresponsabile" : Ex spia Kgb avvelenata, caso Skripal: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:32:00 GMT)

RUSSIAgate - Usa impongono nuove sanzioni contro enti legati a Mosca : Gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contto la Russia per la sua interferenza nelle presidenziali Usa del 2016 e per diversi cyber-attacchi. Lo riferisce il segretario Usa del Tesoro,...

Caso Skripal : Usa - Francia - Germania e Regno Unito contro la RUSSIA : ... in quanto costituisce una «violazione delle norme e accordi internazionali» che è «inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato», ha dichiarato Stoltenberg.

Caso Skripal - ex spia avvelenata/ RUSSIA vs Londra “pronta espulsione diplomatici” : misure Macron contro Mosca : Ex spia Kgb avvelenata, Caso Skripal: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:15:00 GMT)

SCONTRO UK-RUSSIA/ Dietro il caos ci sono i "mostri" : Londra ha deciso di espellere 23 diplomatici russi come risposta all'avvelenamento della spia Sergej Skripal e di sua figlia. Il commento di GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:02:00 GMT)DOPO LE ELEZIONI/ Sapelli: non bisogna avere paura, è un voto di trasformazionecaos TRUMP/ Fuori Tillerson, ora Donald è pronto a rompere con l'Europa, int. a C. Jean

RUSSIA-Gran Bretagna - è alta tensione : la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca minaccia : "È scontro - reagiremo" : Altissima tensione tra Regno Unito e Russia. «Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia: è evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini...