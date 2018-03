Rumori sospetti dalle pareti di casa L’ospite indesiderato è lungo 4 | 5 metri | ed

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Bangkok, Thailandia. Somchai Subdang si sta rilassando adavanti alla tv quando sente deiprovenire dalla parete. Accostato l’orecchio al muro sente il sibilare tipico di un serpente. Preoccupato per la presenza di un rettile chiama una squadra speciale per stanare. I due operatori giunti sul posto rompono la parete in cartongesso ed estraggono a fatica un pitone di quattroe mezzo. Il serpente, dopo essere stato reso inoffensivo, verrà dato in custodia agli operatori della fauna selvatica del distretto di Thung Khru che si occuperanno di reintrodurlo in natura L'articolodi. L’ospite4,5, ed estrarlo dal muro è un’impresa proviene da Il Fatto Quotidiano.