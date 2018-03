Rugby | ultima chiamata | c' è la Scozia tra l' Italia e il cucchiaio di legno

Rugby : i migliori italiani nell’ultima giornata di Champions Cup e Challenge Cup. Bene la mediana della nazionale : Ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari delle Coppe Europee di Rugby nel week-end. Benetton Treviso e Zebre sono state impegnate rispettivamente in Champions Cup e Challenge Cup, con la squadra guidata da Michael Bradley che si è imposta (per la prima volta stagionale nella manifestazione) in casa con l’Agen. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in campo. Carlo Canna: ancora performance di sostanza per ...