Rugby | l’Italia sa solo perdere | è la peggior squadra di sempre del Sei Nazioni

Rugby - Sei Nazioni 2018 : CHE BEFFA per l’Italia! La Scozia vince 29-27 all’ultimo minuto : L’Italia viene BEFFAta all’ultimo minuto dalla Scozia e perde anche l’ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti per 27-29 davanti alla bolgia dello Stadio Olimpico di Roma che ha provato a spingere i ragazzi di Conor O’Shea verso la vittoria: il successo è stato sfiorato, Parisse e compagni hanno accarezzato l’impresa ma all’ultimo minuto il piazzato di Laidlaw ha spento i ...

LIVE Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : l’Italia si affida a Jake Polledri per tornare a vincere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si giocano l’ultima possibilità di tornare a vincere nel torneo dopo addirittura tre anni dall’ultima volta: serve il colpaccio per imporsi contro un avversario che si è già imposto per due volte in questa edizione e che punta addirittura al secondo posto in ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per l’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...

Anche oggi per l'Italia di Rugby sarà dura : Gioca contro il Galles nel Sei Nazioni: vincere è fuori discussione, ma una buona prestazione aumenterebbe le speranze in vista dell'ultima partita del torneo

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Italia affronta un Galles rivoluzionato. Serve un miracolo : Torna dopo una settimana di pausa il Sei Nazioni di Rugby: la nazionale italiana vola in Galles a caccia di una vittoria che manca addirittura da tre anni agli azzurri. Sono arrivate tre sconfitte in altrettanti match tra Inghilterra, Irlanda e Francia: la partita di Marsiglia ha dato qualche certezza in più alla squadra di Conor O’Shea, ma Serve far risultato per sbloccare questa situazione tutt’altro che positiva. Vincere in terra ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del torneo : Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di Rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza. Di seguito le 23 convocate dell’Italia Piloni Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps Gaia GIACOMOLI ((Rugby ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : i convocati dell’Italia per le ultime due partite del torneo : Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di Rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano) Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per le sfide a Galles e Scozia. Torna Luca Morisi dopo 3 anni! : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per le sfide con Galles (11 marzo a Cardiff) e Scozia (17 marzo a Roma) che chiuderanno il Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale si radunerà al Centro Onesti domenica 4 marzo, giovedì 8 partirà alla volta del Galles. Sono 32 i ragazzi chiamati agli ordini. Tra loro spicca il nome di Luca Morisi, trequarti della Benetton che Torna in azzurro dopo addirittura tre ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per lo stage di Tirrenia. Il CT Andy Vilk chiama 19 azzurri : Si avvicinano i primi impegni stagionali per la nazionale di Rugby a 7 italiana ed il CT Andy Vilk, approfittando dello stop del campionato di Eccellenza per lasciare spazio al Sei Nazioni, ha convocato 19 atleti per uno stage che si terrà a Tirrenia da domani, mercoledì 28 febbraio a sabato 3 marzo. Come al solito, non essendoci in Italia un campionato di questa specialità, che, ricordiamo, è olimpica, il CT continua a pescare dal massimo ...

L'Italia di Rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni : La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l'Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia.

Se l'Italia di Rugby non vince stasera - probabilmente non lo farà più : Il problema è che vale lo stesso per gli avversari, la Francia, che però sono favoriti e giocano in casa

