Rugby | all' Olimpico l' Italia cede alla Scozia all' ultimo secondo 27-29

Rugby - Sei Nazioni 2018 : CHE BEFFA per l’Italia! La Scozia vince 29-27 all’ultimo minuto : L’Italia viene BEFFAta all’ultimo minuto dalla Scozia e perde anche l’ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti per 27-29 davanti alla bolgia dello Stadio Olimpico di Roma che ha provato a spingere i ragazzi di Conor O’Shea verso la vittoria: il successo è stato sfiorato, Parisse e compagni hanno accarezzato l’impresa ma all’ultimo minuto il piazzato di Laidlaw ha spento i ...

Rugby - Sei Nazioni - O'Shea ne cambia solo uno per la sfida all'Olimpico : ecco Polledri : Per l'utima tappa del Sei Nazioni, sabato alle 13.30 all'Olimpico contro la Scozia, il ct Conor O'Shea lancia Jake Polledri per sostituire l'infortunato Mbanda. Il 23enne italo-inglese, che gioca ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles troppo forte per l'Italia : Siamo alla penultima giornata del Sei Nazioni, il bilancio dell’Italia è negativo. L’unica partita in cui la Nazionale se l’è giocata più è quella contro la Francia, disputando un buon primo tempo ma cedendo nel secondo. L’eventualità di una vittoria contro il Galles era da escludere fin da subito: i Gallesi pur schierando molte riserve sono troppo forti. Parisse e compagni si arrendono quindi ancora una volta ai padroni di casa....Continua a ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia 14ma - preceduta anche dalla Georgia : Il successo aritmetico nel Sei Nazioni di Rugby porta all’Irlanda in dote anche un altro regalo: i Verdi grazie al successo con oltre 15 punti di margine sulla Scozia, unito alla sconfitta dell’Inghilterra in Francia, hanno guadagnato 2.52 punti sugli inglesi, scavalcandoli al secondo posto per soli 35 centesimi di punto. Ora davanti agli irlandesi ci sono soltanto gli All Blacks. La Scozia, per un solo centesimo di punto si vede ...

L'Italia del Rugby non riscrive la storia In Galles solito stop : Paolo Bugatto Cardiff Anche da Cardiff la solita sconfitta. E' la sedicesima della serie, 38 a 14 contro i Dragoni di Warren Gatland che per l'occasione ricorre alle seconde linee. Rispetto alle prime ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 31-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte gli USA per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Inghilterra, che supera l’Australia per 31-14. Il settimo posto va a pari merito ad Argentina e Nuova Zelanda. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia 38-14 - le pagelle degli azzurri. Ancora una volta il migliore è Minozzi : Arriva l’ennesima sconfitta per la nazionale italiana di Rugby: in quel di Cardiff gli azzurri escono sconfitti per per 38-14 dai padroni di casa del Galles nel quarto turno del Sei Nazioni. Secondo tempo da dimenticare per la compagine guidata da Conor O’Shea: andiamo a rivivere la performance odierna con le pagelle dei protagonisti tricolori. Matteo Minozzi, voto 8: come di consueto è il migliore della banda di O’Shea. L’unico che ...

6 Nazioni : ItalRugby ko in Galles - 38-14 : ANSA, - CARDIFF, 11 MAR - Sedicesima sconfitta consecutiva dell'Italia nel 6 Nazioni. Gli azzurri del ct Conor O'Shea hanno perso 38-14 contro il Galles al 'Principality Stadium' di Cardiff. L'ultima ...