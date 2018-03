Rossi | se le gomme reggono 22 giri

MotoGP - Valentino Rossi : “Riesco a guidare come voglio. Il degrado delle gomme è positivo” : Valentino Rossi può sorridere: i primi test sulla pista di Sepang stanno mettendo in luce una Yamaha rigenerata rispetto a quella dello scorso Campionato, quando il fuoriclasse di Tavullia era stato zavorrato in particolare da un incontrollabile degrado degli pneumatici. Al di là dei tempi, il cui valore è sempre relativo in questa fase, il nove volte campione del mondo ammette di aver trovato sin da subito il giusto feeling, come ha dichiarato ...