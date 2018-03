Rossi replica all' attacco di Salvini «Io tennis? Preferisco la bicicletta»

Trump si sottoporrà a una visita medica nei pRossimi mesi. Così il presidente replica alle accuse di instabilità mentale : Una visita medica completa per dissipare ogni dubbio sullo stato delle sue facoltà mentali. È questo il modo in cui Donald Trump intende chiudere la polemica con Michael Wolff, l’autore del libro scandalo Fire and fury, inside the Trump White House. Se verrà mantenuta la promessa fatta all’inizio di dicembre dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, il presidente degli Stati Uniti sarà esaminato nei prossimi mesi dai medici del Walter ...