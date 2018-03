Roma | sparatoria a Monteverde | ferite madre e figlia | fermati due giovani nomadi

Roma - sparatoria a Monteverde : ferita madre e figlia - fermati due giovani nomadi : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in...

Sparatoria a Roma - presi i due malviventi fuggiti a un posto di blocco. Ferite due passanti : I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno catturato nella notte i due malviventi fuggiti all’alt nella serata di ieri in via Ozanam, nel quartiere Romano di Monteverde. Si tratta di due nomadi stanziali di origini napoletane di 22 e 23 anni, specializzati, secondo quanto accertato dai carabinieri, in truffe dello specchietto ed estorsioni...

