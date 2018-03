Roma | festival dell' impegno civile contro tutte le mafie

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Roma - danza mediterranea in scena al Teatro Olimpico con l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza : Al via l'8 marzo l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Romana e Teatro Olimpico, con due classici della coreografia italiana di oggi: 'Carmen' , 8/9/10 ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Votate a Roma ma poi tutti al Whisky Festival by Spirit of Scotland 3- 4 marzo : Questo week end il 3 e 4 marzo Roma si scalderà un po’, non solo con le votazioni ma con la settima edizione Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland: un appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti del Whisky con eventi, degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, ospiti internazionali, cocktail bar, area gourmet con ostriche, salmone e haggis e la novità dei Cognac e Armagnac. Dove? Presso il Salone delle Fontane ...

Festival di Berlino 2018 - i registi gemelli Romani dall’alberghiero al concorso : “Il nostro cinema non sarà mai comodo” : Arrivano dall’alberghiero (“con esperienze nel giardinaggio”) i gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo ma si esprimono con una consapevolezza da laurea umanistica in tasca. E neppure il fatto di essere stati selezionati alla Berlinale (concorso della sezione Panorama) con il loro esordio, La Terra dell’Abbastanza, li ha destabilizzati più di tanto. “La storia del nostro film arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ...

Con RomanticaMonte - spazio al Festival del Risparmio energetico e della sostenibilità : Arte e scienza, camminata e riciclo, assaggi e visite guidate... Due giorni a lume di candela ed illuminazione a led anche presso gli esercenti di Montecrestese, che aderiscono all'iniziativa in gran ...

Festival. Roma in festa : Ultimo vince tra le nuove proposte : E’ di Roma e ha 22 anni il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantautore Ultimo cince con un mix

Roma - 'Uno sguardo raro' - al via la terza edizione del Festival del cinema sulle malattie rare : Torna 'Uno sguardo raro', il primo Festival internazionale di cinema sul tema delle malattie rare, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Aprirà i battenti L'obiettivo della rassegna è quello di ...

Il video del Romantico ritorno de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 prima del nuovo tour : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 sanciscono la reunion del gruppo con il brano romantico Così Sbagliato. La band di Francesco Sarcina infatti si era presa un periodo di pausa dalle scene, quando nel 2013 i singoli membri de Le Vibrazioni avevano deciso di proseguire ognuno la propria carriera in modo indipendente. In occasione del 15esimo compleanno della loro storica hit Dedicato a te, la band ha annunciato il suo ritorno dal ...

Video di Passame er sale di Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 tra dialetto Romano e amore maturo : Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 presenta Passame er sale, brano in dialetto romanesco, per il quale è già stato insignito del prestigioso Premio Lunezia. Il vertice del Festival della Luna, composto da Paolo Talanca, Stefano De Martino e Loredana D’Anghera ha motivato così la sua decisione: “Per quell’artistico senso di riscatto nei confronti della Canzone Romana, densa di gloria e di seminali personalità, che per la prima volta ...

Gelato Festival 2018 al via ad aprile con tappe di Firenze e Roma. : ... iniziative a tema e laboratori didattici allestiti nei tre grandi food truck in uno dei luoghi più suggestivi e fotografati al mondo, con vista mozzafiato sulla città. Un biglietto da 10 euro , ...

Settima edizione e cambio di nome per il Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland : Si tiene a Roma, sabato 3 e domenica 4 marzo 2018, presso il Salone delle Fontane all’Eur (via Ciro il Grande, 10) la Settima edizione di Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland, il più importante Festival di settore italiano. Programma completo al link www.RomaWhiskyFestival.it Imperdibile appuntamento per tutti coloro che vivono il mondo del Whisky, Roma Whisky Festival è un evento ricco di degustazioni, masterclass, seminari sulla ...