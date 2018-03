Roma | Di Francesco | Perotti non convocato | Gonalons ed El Sha titolari

Crotone-Roma - la conferenza stampa di Di Francesco LIVE : stata la settimana dell'affermazione europea della Roma, capace - a distanza di 10 anni dall'ultima volta - di entrare tra le migliori otto squadre della Champions League. Venerdì anche il sorteggio ...

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma - Nedved : “Più chance nel doppio confronto”. Di Francesco : “Ci vuole entusiasmo…” : Juventus-Real Madrid E Barcellona-Roma- Un sorteggio sfortunato e assai complicato. Possiamo riassumere così l’urna dei quarti di finale di Champions League. Juventus e Roma pescano forse le avversarie più gettonate per la vittoria finale. Nessun dramma, nè in casa bianconera, nè in casa giallorossa. Testa alta e ottimismo. Nedved: “PIU’ chance NEL doppio CONFRONTO…” Pavel […] L'articolo Juventus-Real Madrid e ...

Di Francesco - Barca forte ma Roma c'è : Roma, 16 MAR - "Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi. Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma". Così il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, ...

Roma - Di Francesco : 'Viviamo la sfida con il Barcellona con entusiasmo e consapevolezza' : 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi. Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma'. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di ...

Roma - Allison/ "Di Francesco ha voglia di vincere - ma con Spalletti..." : Roma, Alisson: l'estremo difensore giallorosso ha parlato del suo tecnico Eusebio Di Francesco e della sua voglia di vincere. Ha voluto ringraziare però anche Luciano Spalletti.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Roma - la svolta firmata Di Francesco : Adesso il debuttante Di Francesco è davvero al centro della Roma. L'ha definitivamente conquistata con la promozione ai quarti di Champions. Ha convinto chi lavora dentro Trigoria e chi va allo stadio,...

Romamania : Di Francesco ha dato un senso a tutto : ora lasciateci sognare : Il protagonista, interpretato da Hugh Jackman è l'uomo che ha cambiato il mondo dello spettacolo nell'America dell'Ottocento, passando dalla creazione dell'American Museum ad un circo colossale, il ...

Di Francesco : 'Gara da uomini. Questa Roma mi fa sognare' : Ci sono vittorie che costruiscono percorsi, svoltano carriere, riconsegnano anche delle verità. Quella di ieri è una di queste vittorie per Eusebio Di Francesco , uno che voleva fortemente un sogno ...

Roma ai quarti - Di Francesco : “ora non avere paura” : “La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all’avversario. Cosa che invece all’andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da uomini e questo è l’aspetto più importante se vogliamo ambire a certi traguardi e sogni”. Eusebio Di Francesco si gode la serata magica: il tecnico giallorosso conquista i quarti da esordiente in Champions. “Avversarie ...

Roma - Di Francesco : "Abbiamo giocato da uomini veri" : Il tecnico dopo la qualificazione ai quarti di Champions: "Ora l'unico avversario che non voglio è la paura"

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo giocato da uomini' : Roma - 'Credo che questa sera la mia squadra, che dal punto di vista tecnico tattico ha fatto una partita attenta, è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'...

Roma - Di Francesco : 'Questa squadra è cresciuta molto - adesso niente paura' : 'La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da ...

Roma-Shakhtar - rigoristi : la lista di Di Francesco : Roma-Shakhtar sarà visibile anche in diretta streaming, mentre in tv sarà trasmessa su Canale 5 in chiaro .