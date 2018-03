Roma | c' è il Barcellona | la missione è | im | possibile

I bookmakers 'spingono' Real e Barcellona in semifinale : quote basse per Juve e Roma : Sorteggio da brividi per la Roma, ma anche la Juventus non avrà vita facile. Ai quarti di Champions League i giallorossi incroceranno il Barcellona in una doppia sfida che al momento, secondo i ...

Champions League - quarti : Juventus-Real e Barcellona-Roma : Sono stati sorteggiati i quarti di finale di Champions League 2017-2018: la Juventus se la vedrà con il Real Madrid, nel rematch della finale di Cardiff, mentre la Roma dovrà affrontare il Barcellona. Gara di andata in casa per i campioni d’Italia e ritorno in trasferta, mentre i giallorossi giocheranno la prima al Camp Nou e il ritorno nella capitale.Al termine del sorteggio, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è stato ...

Champions League : Juve-Real Madrid e Roma-Barcellona - dati e precedenti : La Juve ha passato quattro volte su sei il turno con il Real nel doppio confronto, ma ha perso due finali. Roma-Barcellona, bilancio pari

Champions - mission impossible ai quarti : Roma-Barcellona e Juventus-Real Madrid : Sorteggio durissimo per le due italiane. Le altre sfide sono: Siviglia-Bayern Monaco, Liverpool-Manchester City. Più fortunata la Lazio in Europa League, affiancata al Salisburgo - Peggio di così era ...

Roma - Manolas : 'Messi? Non abbiamo paura di nessuno. Se prendiamo il Barcellonain contropiede...' : Il difensore centrale della Roma , Kostas Manolas , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha visto i giallorossi accoppiati al Barcellona : 'abbiamo preso un avversario troppo forte come il Barcellona. È difficile giocarci contro perché giocano un ...

Sorteggi Champions : la Juve pesca il Real - la Roma il Barcellona : Passa dal Real Madrid, ancora una volta, il sogno europeo della Juventus: nove mesi dopo la finale di Cardiff, le due squadre si ritroveranno di fronte nei quarti di finale di Champions League. Questo l’esito del Sorteggio, senza fasce né vincoli, effettuato poco dopo mezzogiorno nella sede dell’Uefa a Nyon. E’ stato Andry Shevchenko, ambasciatore ...

Diretta sorteggio UEFA Champions League/ Barcellona-Roma e Real Madrid-Juventus! Le parole di Monchi : Diretta sorteggio Champions League info streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma per i quarti di finale. Ultime notizie e aggiornamenti.

Champions - Manolas su Roma-Barcellona : 'Non partiamo battuti. Messi non ci fa paura' : A sottolinearlo in prima persona è Kostas Manolas, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo dire che il sorteggio non è andato bene perché abbiamo preso un avversario troppo ...

Roma - Abidal : 'Barcellona favorito? Nel calcio non si sa mai...' : L'ex difensore del Barcellona , Eric Abidal , ha commentato a Sky Sport il sorteggio dei quarti di Champions League tra i catalani e la Roma : 'Il Barcellona è favorito. Nel calcio però non si sa mai. Dopo un 3-0 all'andata delle volte è stato ribaltato il risultato.

Roma - lo spogliatoio del Barcellona voleva i giallorossi : Il Barcellona ha pescato la Roma nel sorteggio per i quarti di Champions League. Ed è proprio quello che voleva. Come scrive Sport , infatti, lo spogliatoio blaugrana sperava di vedersela con i giallorossi , l'alternativa era il Liverpool, .

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma - Nedved : “Più chance nel doppio confronto”. Di Francesco : “Ci vuole entusiasmo…” : Juventus-Real Madrid E Barcellona-Roma- Un sorteggio sfortunato e assai complicato. Possiamo riassumere così l’urna dei quarti di finale di Champions League. Juventus e Roma pescano forse le avversarie più gettonate per la vittoria finale. Nessun dramma, nè in casa bianconera, nè in casa giallorossa. Testa alta e ottimismo. Nedved: “PIU’ chance NEL doppio CONFRONTO…” Pavel […] L'articolo Juventus-Real Madrid e ...

Roma - Totti : 'Il Barcellona dovrà sudare per eliminarci' : TORINO - ' Andremo lì a fare la nostra partita, per fare vedere che la Roma può combattere anche con il Barcellona '. Così Francesco Totti commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà la Roma sfidare il Barcellona . ' Il calcio è bello perché può succedere di tutto, affrontiamo una delle più forti d'Europa ma ...

Sorteggi Champions : Barcellona-Roma. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Barcellona-Roma : ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...