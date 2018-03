Roma | arrestati i malviventi che hanno tentato di investire due carabinieri

Roma - sparatoria a Monteverde - arrestati due uomini : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in...

Appalti rifiuti : arrestati funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : La Dia di Catania sta eseguendo in queste ore una serie di misure cautelari non solo nel capoluogo etneo, ma anche a Roma e Milano . I destinatari dei provvedimenti sono imprenditori che operano nel settore Ecologia e Ambiente, oltre a funzionari pubblici che hanno un ruolo importante nel Comune di Catania . L’accusa nei confronti degli indagati è di aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione. Nel mirino del dirette dal capo centro ...

Roma : Tentato furto di cerchi in lega - arrestati due nomadi : Tra i due ladri c’è anche un minorenne Roma – due nomadi di 17 e 18 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina. Sono... L'articolo Roma : Tentato furto di cerchi in lega , arrestati due nomadi proviene da Roma Daily News.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Roma : finti incidenti per truffa assicurazioni - medici arrestati (9 marzo) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Roma , medici arrestati organizzavano finti incidenti per truffa re le assicurazioni . 20 arresti e 207 indagati, le simulazioni (9 marzo 2018).(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:00:00 GMT)

