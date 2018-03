Roma | arrestati due nomadi | avevano tentato di investire due militari

tg.la7

: ?? Arrestati a #Roma i malviventi che hanno tentato di investire due #carabinieri: si tratta di due giovani nomadi d… - repubblica : ?? Arrestati a #Roma i malviventi che hanno tentato di investire due #carabinieri: si tratta di due giovani nomadi d… - fattoquotidiano : Un appalto da 350 milioni di euro per la gestione triennale dei rifiuti a Catania è al centro del sistema di… - repubblica : Roma, arrestati i malviventi che hanno tentato di investire due carabinieri -

(Di sabato 17 marzo 2018) I due malviventi non si erano fermati a un posto di blocco. Nel difendersi uno dei dueha ferito due passanti, madre e figlia, non in pericolo di vita - I carabinieri del comando provnciale ...