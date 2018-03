Rom | anch’io ho paura se Salvini va al governo Chi è diverso dovrà lottare

ilfattoquotidiano

: RT @OToscani: Anch'io come @CarloCalenda ho deciso di iscrivermi al @pdnetwork. Salgo sul carro di chi ha difficoltà, non di quello dei vin… - Rom_Lisa : RT @OToscani: Anch'io come @CarloCalenda ho deciso di iscrivermi al @pdnetwork. Salgo sul carro di chi ha difficoltà, non di quello dei vin… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Mi manca ancora il fiato dopo i risultati del 4 marzo. Ma cerco di tornare a respirare. I programmi dei vincitori cambiano molto il quadro e mi riferisco in particolare a quello della Lega che non fa presagire cose molto buone per chi come i rom e i sinti sono stati a lungo oggetto di campagne d’odio, insieme con immigrati e musulmani. Immagino anche i sorrisi compiaciuti dei miei “estimatori” sul blog. Ma non sono preoccupata tanto per questo quanto perché non si rompa il filo che in questi ultimi tempi ha legato le comunità rom e sinti in un’azione comune grazie anche all’iniziativa dell’Unar, l’ufficio governativo che si deve occupare di contrastare le manifestazioni di odio razziale. Non c’è solo la preoccupazione per un possibileguidato di chi fomenta l’odio e strumentalizza il rancore sociale, c’è anche il fatto che la Strategia nazionale per la biodiversità scade nel ...