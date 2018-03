Rocco | pr a cinque stelle con il master tarocco

Milano - Rocco Papalia fermato per guida senza patente. Cinquemila euro di multa : Rocco Papalia, il boss di Buccinasco (Milano), considerato uno dei più importanti capi della mafia calabrese al Nord è stato fermato dai carabinieri mentre guidava l’auto della moglie senza patente. Il risultato è stata una multa di Cinquemila euro e la comunicazione dell’infrazione al giudice di sorveglianza. Come riporta Il Giorno, il 67enne rischierebbe di essere assegnato ad una casa lavoro. Un provvedimento che i giudici, per ...