ROCCO CASALINO M5S | FALSO MASTER NEL CURRICULUM? Lui si difende | regia occulta

ROCCO CASALINO - il giallo sul master negli Stati Uniti sparito dal web : era nel suo curriculum per le primarie : Fino a ieri pomeriggio il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, Rocco Casalino , risultava in possesso del diploma di un master preso alla Shenandoah university . Poche ore dopo dal ...

Ta ROCCO Casalino : ... sulla sua pagina personale ha pubblicato i suoi dati, la sua video candidatura e un curriculum, in cui viene citato questo "Master in economia negli Stati Uniti". E questo titolo di studio è ...

Restituzioni M5s - Travaglio vs Richetti (Pd) : “Candidate 29 indagati - più di Forza Italia. E date lezioni?”. “Parli come ROCCO Casalino” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , e Matteo Richetti , portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna. La miccia del dibattito è il caso sulle mancate Restituzioni , che ha travolto il M5s, vicenda sulla quale Richetti è tranchant: “Il problema qui è aver assistito per 5 anni a persone che davano lezioni sull’onestà, loro requisito fondamentale, e scoprire che ...

Cristina Plevani - la sua nuova vita : “Cassiera? Non è degradante. ROCCO Casalino? Chi fa il Grande Fratello non è per forza un coglione” : Una gran bagarre attorno a Cristina Plevani, la vincitrice numero uno del “Grande Fratello”: quotidiani, giornali online, social. Tutti parlano di lei, eppure da quasi due decenni non siamo più nel 2000. “E’ divertente leggere tutte queste reazioni al mio post. Io posso anche essere attaccata o svilita con titoli acchiappa-click, però la vita è la mia. Ho fatto il Grande Fratello diciassette anni fa e non sono una vip. Sono solo una ...