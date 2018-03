Roadshow per l' internazionalizzazione | ' Italia per le imprese | con le PMI verso i mercati

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del Roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

Roma : tappa finale del Roadshow ENEA per l’efficienza energetica : Martedì 13 marzo a Roma tappa finale del tour “Efficienza energetica on the road”, la prima campagna di informazione itinerante dell’ENEA in 10 città italiane per far conoscere le opportunità di un settore che ha visto 3,3 miliardi di investimenti legati agli ecobonus, oltre 15mila diagnosi energetiche di aziende e una crescita del 300% delle richieste di incentivi sul “Conto Termico” per interventi di efficienza della PA locale (dati 2016). Gli ...

Fondazione LHS al lavoro per il Roadshow di Italia Loves Sicurezza 2018 : ... dai laboratori per bambini ai workshop aziendali, dagli spettacoli teatrali ai contest creativi, dalle manifestazioni di piazza agli eventi sportivi, tutti incentrati su temi di salute e Sicurezza. ...

Energia : tappa a Palermo per il Roadshow di Enea : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Fa tappa a Palermo il roadshow di Enea per l'efficienza energetica. Giovedì 22 febbraio il capoluogo siciliano ospiterà la nona tappa della prima campagna di informazione itinerante organizzata da Enea e che sta coinvolgendo dieci città, dal nord al sud del Paese, per