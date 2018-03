Rimodulazioni Wind | 6 Giga o minuti illimitati gratis per 3 mesi per alcuni clienti

Rimodulazioni Wind All Inclusive : quale aumento - modalità e tempi di recesso : Le Rimodulazioni Wind All Inclusive continuano: una nuova ondata di SMS sta informando i clienti dell'operatore sui cambiamenti in arrivo, in particolare per alcune tariffe All Inclusive. La rivoluzione dietro l'angolo, come più volte ribadito, è quella del ritorno alla tariffazione mensile, al posto di quella ogni 28 giorni, che avverrà per lo specifico vettore a partire dal prossimo 3 aprile. Quali i costi aggiuntivi e le modalità e i tempi ...

Novità dal 3 aprile con Rimodulazioni Wind : prezzi tariffe ogni 7 e 28 giorni su base mensile : Dal 3 aprile scatteranno le rimodulazioni Wind, quelle relativa al ripristino della tariffazione mensile, in luogo di quella che prevede lo scattare di ogni rinnovo ogni 7 o 28 giorni. Finora c'era stata un po' di confusione circa le misure che sarebbero state adottate dall'operatore arancione, tanto da richiedere la divulgazione da parte del gestore stesso di un piccolo quadro generale, che noi siamo qui pronti a condividere con voi. Per ...

Tutti gli aumeni delle Rimodulazioni Wind dal 3 aprile : nuova spesa tariffe e opzioni : Le rimodulazioni Wind non si fermano. Dopo avervi fornito un piccolo anticipo dell'adeguamento delle tariffe dell'operatore arancione a seguito della fatturazione mensile, ecco che possiamo riportare quali opzioni vedranno modificato il loro importo a partire dal prossimo 3 aprile. Grazie al sito di settore Mondomobileweb.it, oggi possiamo riportare appunto quali rimodulazioni Wind partiranno fra poco più di un mese. I primi piani ad essere ...

Pronte le temutissime Rimodulazioni Wind Basic e Wind Senza Scatto : quanto aumentano dal 3 aprile : Giungono purtroppo anche le rimodulazioni Wind in vista del ritorno alla fatturazione per mese solare in luogo di quella ogni 28 giorni. Dal prossimo 3 aprile, in effetti, l'offerta Wind Basic ma anche la Wind Senza Scatto vedranno aumentato il loro costo mensile, anche se non quello annuale: trucchetto di questo e sia altri operatori che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e che pure è stato motivo dell'attuale inchiesta (con ...

Pesantissimi effetti possibili per le Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : istruttoria aperta : Rischiano di essere molto pesanti le conseguenze per gli operatori in seguito alle tanto discusse rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Come tutti sanno, dopo l'annuncio di 3 Italia giunto lo scorso weekend ormai il quadro è chiaro nel nostro Paese, con il ritorno alla fatturazione mensile da parte delle compagnie telefoniche che ridurrà sì il numero di rinnovi da tredici a dodici, ma senza eliminare il rincaro che si era venuto a creare nei ...

Rimodulazioni Wind e Tre irregolari? Replica ufficiale dopo il blitz della Guarda di Finanza : In queste ore sono scoppiate le polemiche in Rete in merito alle Rimodulazioni Wind e Tre, senza dimenticare quelle di TIM, Vodafone e Fastweb, che a detta di diversi utenti sarebbero irregolari. Il principio sul quale verte la perquisizione da parte della Guardia di Finanza, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia nella giornata di ieri, sta nel fatto che i vari operatori si sarebbero accordati tra loro in seguito al decreto che ha ...

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo Rimodulazioni fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

Variazione prezzo SMS MyWind con le ultime Rimodulazioni - gli adeguamenti : Le rimodulazioni Wind per quel che riguarda la modifica della fatturazione su base mensile colpirà anche i relativi servizi collaterali, come nel caso di 'SMS My Wind', che dal 3 aprile avrà un costo di 83 cent/mese, in luogo degli attuali 0.19/settimana. Non cambia la spesa annuale, che resterà tale, ma vengono contestualmente applicate le disposizioni previste dalla Legge 172/2017 (questo sempre che il servizio, utile ad informare il cliente ...

Importanti chiarimenti riguardo le Rimodulazioni Wind e Tre - anche sulle penali per recesso : Ci sono diversi aspetti da chiarire per quanto riguarda le rimodulazioni Wind e Tre, con associato discorso che investe per forza di cose anche le penali da pagare in caso di uscita. Complice il fatto che Vodafone e TIM si siano già sbilanciate sotto questo punto di vista (sul secondo operatore abbiamo condiviso le ultime notizie proprio questa mattina), in Italia si sta creando un po' di confusione ed il rischio è che gli utenti legati ad ...

Rimodulazioni Wind con fatturazione mensile : quanto aumenta la spesa dal 5 aprile e tariffe blindate : Si torna a parlare delle Rimodulazioni Wind a seguito del ritorno alla fatturazione mensile per merito della legge n.172 del 4 dicembre 2017. Sulla questione aumenti delle tariffe dell'operatore mobile ci sono delle importanti novità dopo l'invio della prima comunicazione ai clienti in cui si rimandava la notifica di eventuali rincari sulla spesa telefonica: ora direttamente sul sito del vettore, ecco comparire una pagina ufficiale che ...

Tra annunci ed SMS sulle Rimodulazioni TIM - Tre - Vodafone e Wind : le ultime al 27 gennaio : Sono novità interessanti e da riepilogare quelle che oggi possiamo prendere in esame a proposito delle rimodulazioni TIM, Tre, Vodafone e Wind, perché in un susseguirsi di SMS da parte degli operatori e di annunci ufficiali, occorre fermarsi un attimo per capire come stiano effettivamente le cose. Qual è la situazione che si è venuta a configurare in questi minuti? Partiamo con TIM, perché chi vi scrive poco fa ha ricevuto l'apposito messaggio ...

Esposto all’AGCOM contro le Rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre : ora è guerra : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere in queste ore per quanto concerne le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre, in vista del ritorno alla fatturazione mensile. Dopo le ultime novità condivise questa mattina in merito al caso specifico di Wind, tocca esaminare un certo malessere che a quanto pare non si è venuto a creare solo tra gli utenti, costretti a pagare di più mensilmente anche se su base annuale non cambierà nulla, ma anche tra ...

Ritorno alla fatturazione mensile Wind dopo legge 172/17 : Rimodulazioni sospese - cosa cambia : Anche il Ritorno alla fatturazione mensile Wind sotto i riflettori, con l'invio in queste ore dell'SMS informativo ai clienti dell'operatore sugli effetti della legge 172/17 che di fatto obbliga tutti i vettori, entro il prossimo 4 aprile, ad un cambiamento radicale e dovuto. Ecco spiegato di seguito cosa cambierà e soprattutto il punto su eventuali rimodulazioni delle offerte telefoniche. Al posto della fatturazione mensile ogni 4 settimane, ...