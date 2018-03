Rimini | gli opinion leader della città a colazione al Fulgor Obiettivo come

I Sum 41 in Italia nel 2018 per 3 concerti estivi tra Lignano Sabbiadoro e Rimini : info e biglietti in prevendita su Ticketone : I Sum 41 in Italia nel 2018 per tre concerti di fine estate! La band fa ritorno nel nostro Paese a un anno di distanza dall'ultimo live agli iDays 2017. Attesissimo il ritorno di una delle band punk-rock che ha segnato un'intera generazione: i Sum 41 saranno in Italia dal 30 agosto all'1 settembre, per tre eventi dal vivo da non perdere. La band canadese si esibirà giovedì 30 agosto al Parco di Serravalle di Empoli, nell'ambito del Beat ...

Biglietti Moto GP Misano 2018 Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini : Biglietti Moto GP Misano 2018. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini torna al circuito Simoncelli di Misano Adriatico il 7, 8 e 9 settembre 2018 dove tutto è già pronto per far scendere in pista i migliori centauri del mondo. A questo si aggiunge il Grande successo del palinsesto di The Riders’ Land Experience, che quest’anno ha in programma 35 eventi sparsi sul territorio che saranno riproposti con ulteriori novità ...

Rimini - la moglie di Lucio Battisti nei guai per una finestra : Rimini, 3 marzo 2018 - Una guerra tra vicini per una finestra mette nei guai, Grazia Letizia Veronese e Luca Filippo Battisti, moglie e figlio di Lucio Battisti . La prima imputata di calunnia nei ...

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio : brani in scaletta - orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...

Rimini - i giudici sugli stupratori Erano come iene su una preda : Per i giudici di Bologna gli stupratori di Rimini, il branco di minorenni capeggiati da Butungu, si sono avventati "come iene su una preda" con "determinazione", "violenza", "mancanza di scrupoli" o "ripensamenti".È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del tribunale dei minori di Bologna sui due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e su un nigriano ...

Rimini - il Popolo della Famiglia organizza incontro sul biotestamento : 'Recenti fatti di cronaca dice il Popolo della Famiglia hanno sollevato molteplici discussioni riguardanti le tematiche relative al trattamento di pazienti in fase terminale di malattia; si è ...

Concorso Birra dell'Anno a Rimini Fiera per eleggere la migliore italiana artigianale : Teleborsa, - Due giorni all'esordio di Beer Attraction , la grandissima Fiera del settore Birraio, in calendario a Rimini Fiera dal 17 al 20 febbraio . L'evento è stato organizzato da Italian ...

Pamela uccisa con due coltellate : "Forse gli indagati hanno paura del colpevole". L'ombra dei cRimini rituali : Due coltellate al fegato ed un colpo alla testa. Sarebbe morta così Pamela Mastropietro, secondo indiscrezioni legate ai risultati dell?autopsia sul corpo della 18enne uccisa e fatta a...

Rimini - fanno spogliare due bimbi a scuola per cercare segni di percosse : Rimini, 11 febbraio 2018 - Hanno fatto spogliare a scuola due fratellini , per cercare segni di maltrattamenti da parte dei genitori. Ma non potevano farlo, ed è per questo che ora una psicologa e un'...

Condannato il branco degli stupri a Rimini. Ma saranno liberi presto : Una vicenda scioccante e una cartolina di cronaca nera che faceva a pezzi il clima gaudente del divertimentificio d'Italia. Fino al rapido epilogo e alla scoperta che i quattro rappresentavano le ...

Le vittime degli stupri di Rimini : "Paura del mare e della gente che parla una lingua straniera". Condannati i 3 minorenni accusati delle violenze : Una paura senza fine. È questo il senso di una lettera che i due polacchi, vittime degli stupratori di Rimini, hanno inviato al Tribunale dei minori. "Mi capita di avere incubi notturni e attacchi di panico. Non so se passerà mai la paura e il senso di vergogna che mi accompagnano", dice la ragazza. "Ho paura del buio, della spiaggia, del mare, della gente che parla una lingua straniera", scrive il fidanzato. Lo riferisce ...

Rimini - condanna a 9 anni e 8 mesi per i 3 minorenni accusati degli stupri : I tre ragazzi, due fratelli di 15 e 17 anni e il terzo di 16, sono stati processati al tribunale dei minorenni di Bologna con il rito abbreviato

Stupri Rimini - i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati : “Sono pentiti” : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...