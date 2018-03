RIFORMA PENSIONI Proietti | estendere sconti contributivi per le donne ultime notizie

Pensioni - Landini : RIFORMA Fornero da rivedere - attese novità dal nuovo governo Video : Mentre continua il confronto tra le forze politiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la composizione del nuovo governo, prosegue senza sosta anche il dibattito politico sulla riforma #Pensioni, visto che è tra i temi in primo piano nell’agenda politica del dopo voto anche in considerazione delle affinita' tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini a proposito di abolizione vitalizi e legge ...