Rifiuti : Regione siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...

Roma - Rifiuti : chieste condanne per patron di Malagrotta ed ex presidente Regione Lazio : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per il patron della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico...

Rifiuti in Campania - terremoto nella società in house della Regione : Ha rassegnato le dimissioni da presidente della Sma Campania Biagio Iacolare, ex consigliere regionale dell'Udc, che compare nell'ultimo video realizzato dal quotidiano online Fanpage che ha curato una lunga...

Napoli - terza puntata dell’inchiesta Rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Rifiuti : emergenza in Sicilia - Gentiloni ‘al lavoro con Regione e Comuni’ : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Ci stiamo occupando dell’emergenza legata all’acqua e alle risorse idriche, stiamo lavorando con le Autorità regionali e comunali su Rifiuti all’insegna di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali". A dirlo a Palermo è stato il premier Paolo Gentiloni,

A Chieti arrivano 30mila tonnellate di Rifiuti dalla capitale - oggi il vertice in Regione : Approfondimenti Indifferenziati in arrivo da Roma e dal Lazio, Wwf: 'Cifre incongruenti e informazioni non sufficienti' 10 gennaio 2018 I rifiuti di Roma vengono trasportati a Chieti per 3 mesi, ma ...

Rifiuti : Lupo (Pd) - governo nazionale attento alla Sicilia ma Regione faccia propria parte : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta il presidente del Consiglio Gentiloni sta dimostrando grande attenzione per la Sicilia, ma è indispensabile che il presidente Musumeci si assuma le proprie responsabilità e non tenti di riversare sul governo nazionale i problemi legati all’emergenza r

Rifiuti Roma - dalla Regione Abruzzo l'ok per 39mila tonnellate : L'Aquila - Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i Rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata poco fa dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della ...

Rifiuti Roma - Montanari : nel mese procedura 2 impianti con Regione : Roma, 11 gen. (askanews) 'Nonostante la sentenza del Tar che ha riguardato la Regione, abbiamo fatto un percorso importante di ascolto del territorio per l'individuazione delle aree da destinare agli ...

Via libera dalla Regione Abruzzo : accoglierà i Rifiuti di Roma per 90 giorni : Il governatore D'Alfonso: abbiamo agito per solidarietà istituzionale. Saranno conferite un massimo di 39mila tonnellate in tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli

Cinghiali nelle strade di Bari - l'Ispra autorizza la Regione a catturarli : "Ma eliminate i Rifiuti" : Dopo diversi avvistamenti, la questione dello sconfinamento degli animali selvatici in città era stata al centro di una riunione convocata in prefettura su...

Aprilia accoglie i Rifiuti della Raggi - che accusa la Regione : L'accordo è stato firmato ieri e "prevede da subito la partenza dei camion, con una pianificazione settimanale". I rifiuti al centro dell'emergenza romana finiranno ad Aprilia, che servirà da valvola di sfogo per la Capitale, anche se l'assessore all'Ambiente del Campidoglio, Pinuccia Montanari, assicura in un'intervista a SkyTg24 che la città "non è in una condizioni di emergenza", ma ...

Raggi : la crisi dei Rifiuti a Roma è legata ai ritardi della Regione : "Noi diciamo no a chi vuole speculare - politicamente ed economicamente - sulle spalle dei cittadini, magari proponendo tariffe fuori mercato per mettere in difficoltà le amministrazioni e gli abitanti di Roma", scrive su Facebook la sindaca della Capitale

Raggi : crisi Rifiuti? Ritardo da Regione : 16.54 "Ieri Ama ha sottoscritto un accordo con un'azienda laziale che consente di rinforzare lo smaltimento e superare le criticità legate alla sovrapproduzione di rifiuti" delle feste.Così la sindaca di Roma Raggi.Questi accordi "servono a superare il deficit infrastrutturale della Regione. Diciamo no a chi vuole speculare sulle spalle dei cittadini". "Lo scorso 22 ottobre Ama aveva chiesto l'autorizzazione a conferire fuori Regione, ma ...