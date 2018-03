Ricerca | dallo studio dei danni solari un nuovo approccio per trattare i tumori

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) La rivista Molecular Cell pubblica unodel gruppo didi Sarah Sertic e Marco Muzi Falconi del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano che apre a unpossibileper. L’esposizione ai raggicome ad alcuni agenti chimico-fisici, come per esempio diversi chemioterapici, danneggia il DNA delle cellule, distorcendo la doppia elica, alterando la struttura dei cromosomi e causando lo sviluppo dio la morte cellulare. Studiando i meccanismi molecolari della riparazione dei cromosomi, lodell’Università Statale – condotto con il contributo dell’AIRC – ha identificato il meccanismo con cui le cellule rispondono a un tipo dial DNA molto pericoloso, chiamato in inglese closely opposing lesions (COLs). Queste lesioni non sono riparabili in modo rapido ed efficiente dai ...